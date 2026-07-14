Frukostansvarig Elite Park Hotel
Elite Hotels Of Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-07-14
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Elite Park Hotel är ett fyrstjärnigt hotell som ligger vackert beläget i den lummiga Teaterparken i Växjö. Med 76 elegant inredda rum erbjuder vi en avkopplande och harmonisk miljö där gästerna kan njuta av lugn och ro. Frukosten spelar en central roll i vår gästupplevelse och är noggrant utformad för att alltid erbjuda hög kvalitet och en minnesvärd start på dagen.
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en engagerad och strukturerad frukostansvarig som kan leda och utveckla vår frukostverksamhet. I denna roll kommer du att ha det operativa ansvaret för frukostserveringen, samt säkerställa att vi alltid levererar en hög standard när det kommer till kvalitet och service.
Som frukostansvarig arbetar du aktivt i den dagliga driften tillsammans med dina medarbetare och du rapporterar till kökschefen. Du är ett serviceproffs som är duktig på att sätta rutiner, skapa arbetsglädje i teamet och få alla att dra åt samma håll.
Du har förmågan att se till detaljerna som höjer värdet på frukostupplevelsen och du lämnar inget åt slumpen.
Som person är du engagerad, ansvarsfull och ordningsam. Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och du har utbildning/erfarenhet från kök, konditori, kallskänk eller motsvarande.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta inom hotell- eller restaurangbranschen.
Goda kunskaper om livsmedelshantering och hygien.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera uppgifter samtidigt.
Passion för mat och service, med ett öga för detaljer.
PRAKTIKALITETER
Arbetstider: Vardagar och helger, tidig morgon
Omfattning: 75%
Start: Omgående
Lön: Enligt avtal
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063674-2100005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Västra Esplanaden 10-14 (visa karta
)
351 06 VÄXJÖ Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
10002235