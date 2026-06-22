Frukost personal

Hotell Årjäng AB / Servitörsjobb / Årjäng
2026-06-22


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Vi söker en sista person för frukost under några veckor till vårt hotell i Årjäng

Arbetsområde: frukost, Gärna tidigare erfarenhet av matlagning men är du bara en person som älskar att hålla rent eller gillar matlagning och människor så kanske detta är just du.
Vi blir glada om du har erfarenhet inom service och hotellbranschen.
Vad vi däremot kräver: att du talar svenska och engelska! Merparten av våra gäster konverserar nämligen med oss på något av de språken. Sedan blir vi inte ledsna om du råkar kunna något ytterligare språk.

Så ta chansen att skicka in just din ansökan till mikael@hotellarjang.com
Märk ansökan Frukost eller Städ beroende på vad du har störst intresse av,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: mikael@hotellarjang.com

Arbetsgivare
Hotell Årjäng AB (org.nr 556851-4979)
Trolltorget (visa karta)
672 31  ÅRJÄNG

Arbetsplats
Hotell Årjäng

Jobbnummer
9972963

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