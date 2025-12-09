Frontendutvecklare till Mitt Skolval
Wrknest AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Vill du jobba med teknik som gör verklig skillnad för barn och familjer i hela Sverige? Mitt Skolval är marknadsledande inom skolplacering och deras SaaS-plattform används redan av en betydande del av Sveriges befolkning. Som frontendutvecklare får du vara med och forma tekniken bakom ett samhällsviktigt system, i ett tajt team där din röst räknas och ditt arbete gör skillnad varje dag.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du blir den ledande frontendutvecklaren i ett erfaret och tajt team, där du har stort inflytande över teknikval och lösningar. Du kommer främst att arbeta med frontendutveckling i React och TypeScript, men rollen inkluderar även inslag av backend i Node.js, perfekt för dig som gillar att jobba brett och bygga funktionella helhetslösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla frontend i React och TypeScript
Skapa och vidareutveckla interna komponenter och strukturer
Arbeta med API-integrationer och viss backendlogik i Node.js
Delta i tekniska beslut kring arkitektur och implementation
Bidra till ett långsiktigt hållbart och funktionellt användargränssnitt
Vi söker dig som har
Du har gedigen erfarenhet av frontendutveckling i moderna ramverk och är van att ta ansvar för tekniska beslut. Du gillar att arbeta nära både kod och verksamhet och trivs i ett team där samarbete, enkelhet och kvalitet står i fokus. Du behöver inte vara designer, men du bygger lösningar som är intuitiva att använda.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av frontendutveckling i React och TypeScript
Vana av att arbeta med API:er och viss backendlogik i Node.js
Förståelse för hur man strukturerar och skalar upp en frontendkodbas
Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap eller liknande
Flytande svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande
Erfarenhet av Express, Docker, Kubernetes eller CI/CD-miljöer
Tidigare arbete i små team där man tar brett ansvar
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början - men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är nyfiken, engagerad och trivs i en teknisk roll där du får ta ansvar. Du har en vilja att förbättra, gillar att diskutera tekniska lösningar och tycker om att arbeta i ett socialt team med mycket frihet och låg prestige.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm City, med möjlighet till distansarbete (ca 2 dagar/vecka på kontoret som utgångspunkt)
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Mitt Skolval startades 2017 av personer med både teknisk och samhällsvetenskaplig bakgrund och har vuxit till ett bolag där teknik och samhällsnytta går hand i hand. Deras plattform används av över 70 kommuner och gör det möjligt för kommuner och vårdnadshavare att hantera skolval på ett smidigt, rättvist och datadrivet sätt. Teknikteamet är litet, men erfaret, och består idag av en CTO, två backendutvecklare och en frontendutvecklare. De arbetar nära varandra i en miljö som präglas av stor teknisk frihet, ansvar och trivsel. Här får du vara med och forma tekniken - inte bara koden.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Linn Andreasson linn.andreasson@wrknest.se Jobbnummer
9636369