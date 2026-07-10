Frontendutvecklare | Linköping

Jobway AB / Datajobb / Lidköping
2026-07-10


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Vill du vara med och bygga nästa generations interaktiva gränssnitt? Vill du bli en del av en öppen företagskultur med hög teknisk kompetens? Då kan tjänsten som frontendutvecklare hos Axentia vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som frontendutvecklare tar du ett tekniskt ledarskap i utvecklingen av avancerade, realtidskritiska webbapplikationer samt interaktiva, touchbaserade användargränssnitt. Du kommer att arbeta i en miljö där användarupplevelse, robust arkitektur och hög kodkvalitet står i centrum.
I rollen kommer du att arbeta med:
Utveckla och vidareutveckla komplexa webbapplikationer i Angular
Utveckla och vidareutveckla interaktiva touchgränssnitt i QML
Ta ansvar för frontendarkitektur och tekniska vägval
Säkerställa hög prestanda, responsivitet och tillgänglighet
Samarbeta nära backendutvecklare, UX/UI-designers och produktägare
Bidra med kodgranskning, best practices och teknisk coachning

För att lyckas i rollen har du:
Gedigen erfarenhet av frontendutveckling
Djup och dokumenterad erfarenhet av Angular
Stark förståelse för modern frontendarkitektur
Gedigen kunskap inom:
TypeScript
HTML5 / CSS3
Responsiv design
Prestandaoptimering
Vana att arbeta i agila utvecklingsteam

Axentia erbjuder dig:
Möjlighet att växa i tekniska ledarroller
Att arbeta med avancerade, användarnära system
Påverkan på tekniska beslut i en öppen och inkluderande företagskultur
Ett kompetent team med hög teknisk nivå
Ett företag i stark utveckling

Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Axentia med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om AxentiaAxentia utvecklar och producerar marknadsledande informationsdisplayer i realtid för kollektivtrafiken. Vi skapar möjligheter för både samhälle och resenärer att röra sig framåt – med hållbara produkter och systemlösningar. Vi är ett växande företag med hög innovationstakt. Vi utvecklar och producerar både hård- och mjukvara inhouse. Vi är ett kundorienterat företag som kan möta kundernas behov på många olika marknader globalt. Läs mer på www.axentia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518)
Universitetsvägen 14 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Arbetsplats
Axentia

Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg
celina.sundberg@jobway.se
+46703943832

Jobbnummer
9999028

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