Frivillig beredskapsgrupp
Västerås kommun / Servicepersonaljobb / Västerås Visa alla servicepersonaljobb i Västerås
2026-02-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara en trygghet för din stad och dina medmänniskor när det verkligen behövs? Hos oss spelar inte din yrkestitel eller utbildningsbakgrund någon större roll - det viktigaste är ditt engagemang för samhället och din vilja att göra en insats. Här får du vara en del av lösningen och göra en konkret skillnad i samhället. Sök nu och var med och gör skillnad!Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Föreställ dig att något allvarligt inträffar i Västerås. Det kan röra sig om en stor olycka eller annan extraordinär händelse, som exempelvis en omfattande vattenläcka, en skogsbrand eller i värsta fall krig.Konceptet Frivillig beredskapsgrupp (FBG) är en avtalsbaserad lokalt koncept för att samordna frivilliga och medlemmar från försvarsorganisationer på lokal nivå. Detta utgör en central del av Västerås stads frivilliga förstärkningsresurser och sker i samarbete med Räddningstjänsten i Mälardalen. Vid en fredstida kris, höjd beredskap, eller ytterst vid krig, har FBG en utökad roll med flera viktiga uppgifter för att stödja samhället.
Under höjd beredskap ska FBG vara redo att agera som civilförsvarspersonal, vilket innebär att de kan kallas in för att utföra uppgifter som är kritiska för samhällets funktion. Som civilförsvarspersonal ska FBG kunna utföra följande uppgifter:* Varning* Utrymning* Tillhandahållande och iordningställande av skyddsrum* Genomförande av mörkläggning* Räddning* Sjukvård, inklusive första hjälpen* Brandsläckning* Utmärkning av farliga områden* Sanering och liknande skyddsåtgärder* Förläggning och bespisning av nödställda* Räddningshjälp* Vid höjd beredskap, hjälpa till med akut omhändertagande av döda kropparPersoner i FBG genomgår regelbundna övningar och utbildning för att säkerställa att de är redo att agera effektivt, både under normala omständigheter och vid höjd beredskap.Arbetsuppgifterna kan variera, men kan exempelvis omfatta evakueringar, bemanning av trygghetspunkter, administration eller andra praktiska uppgifter. FBG brukar även utföra uppdrag som trygghetsresurser i samband med Västerås Cityfestival.
För att bli en del av FBG-gruppen genomgår du först en obligatorisk grundutbildning. Efter slutförd utbildning finns möjlighet att teckna avtal med staden, och därefter delta i uppdrag där ersättning utgår enligt gällande villkor. Grundutbildningen leds av Västerås stad och Räddningstjänsten Mälardalen, och inkluderar även att möta människor i kris. Utbildningarna kommer att genomföras under våren 2025 och tar ungefär 3-4 veckor.
Datum för utbildningar:
12/3 - 18:00-21:0019/3 - 18:00-21:0021/3- 09:00-16:0026/3- 18:00-21:3028/3 - 09:00-16:00
Din kompetens
Vill du bli medlem i frivilliga beredskapsgruppen? Tack! Vårt krav är att du är totalförsvarspliktig. Det är viktigt att du enkelt skapar kontakt med människor i svåra situationer och att du bemöter dem professionellt. Du har god kännedom om Västerås med omnejd och våra lokala förhållanden. Det viktigt att du obehindrat kan röra dig i svårare terränger under ett eventuellt uppdrag. Årligen kommer du delta på två FBG-aktiviteter.Att vara en del av frivilliga beredskapsgruppen innebär att du får möjlighet att vara med och hjälpa till vid svåra händelser. Därför tror vi att du på sidan av studerar, arbetar eller kanske är pensionär. Vid eventuella händelser får du ersättning för ditt arbete.
Vi erbjuder
Som en del av Frivillig beredskapsgrupp (FBG) får du en viktig roll i Västerås, där du tillsammans med andra frivilliga står redo att agera vid kriser, fredstida utmaningar eller vid yttersta behov. Genom detta avtalsbaserade koncept får du möjlighet att hjälpa till när ordinarie resurser inte räcker till.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00003". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Rekryterande chef
Andreas Weiborn andreas.weiborn@vasteras.se 021-39 14 71 Jobbnummer
9715733