Fritidsutvecklare - vikariat
2026-02-25
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Som fritidsutvecklare har du en viktig roll i det övergripande operativa utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet. Du arbetar med utvecklingsfrågor som rör drift och förvaltning av friluftsliv, bad, föreningsstöd och idrottsanläggningar och bidrar till att verksamheten utvecklas i linje med uppsatta mål och att våra resurser används på ett hållbart och strukturerat sätt.
Du deltar i verksamhetsplanering och medverkar till att genomföra förstudier, utredningar och tar fram beslutsunderlag.
Uppdraget omfattar även arbete med styrning, rutiner och riktlinjer, inklusive upprättande och revidering av styrdokument samt ansvar för dokument- och informationshantering och efterlevnad av GDPR och dataskydd.
I rollen ansvarar du för avtalshantering och kan komma att samordna eventuella större upphandlingar tillsammans med inköpssamordnare och inköpsenheten styrning och stöd. Du arbetar i nära dialog med kollegor och andra berörda funktioner och rapporterar till ansvarig chef.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Arbeta med övergripande operativt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet
* Driva och medverka i utvecklingsfrågor som rör drift och förvaltning av friluftsliv, bad, föreningsstöd och idrottsanläggningar
* Ta fram och delta i verksamhetens förstudier och utredningar
* Projektleda utredningar och verksamhetsförändringar
* Upprätta och revidera rutiner, riktlinjer och styrdokument samt ansvara för dokument- och informationshantering
* Säkerställa efterlevnad av GDPR och dataskydd inom uppdragets område
* Ansvara för avtalshantering och samordna större upphandlingar tillsammans med inköpssamordnare och inköpsenheten styrning och stödKvalifikationer
Vi söker dig som har rätt utbildning och erfarenhet för att arbeta med utvecklingsfrågor inom fritidsområdet. Du har god administrativ förmåga och är trygg i att arbeta strukturerat med dokumentation, uppföljning och samordning. Erfarenhet från liknande verksamhet är viktigt för att snabbt kunna sätta dig in i uppdraget och bidra i det operativa utvecklingsarbetet.
Formella kompetenser:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom idrottsvetenskapliga programmet eller samhällsvetenskapliga programmet
* Erfarenhet av arbete i en samordnande roll inom föreningsliv, idrott, friluftsliv, bidragshantering eller idrottsanläggningar
* Erfarenhet av administrativa uppgifter samt god kännedom om Officepaketet
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete inom offentliga sektorn
Dina personliga egenskaper:
* Du trivs i en roll där du leder och följer upp arbete samt motiverar andra och bidrar till utveckling.
* Du arbetar strukturerat och planerar ditt arbete med tydliga mål
* Du samarbetar prestigelöst med fokus på gemensamma mål och söker lösningar som fungerar för helheten
* Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och anpassar din kommunikation efter situation och mottagare
* Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändring
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
