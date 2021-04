Fritidspedagog till Valla skola - Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Katrineholm

Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Katrineholm2021-04-13Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen "Läge för liv och lust".Valla är en trivsam förort endast 10 minuters resväg från Katrineholm. Bygden erbjuder blandad natur med öppna åkraroch härliga skogar men det finns också affär, handelsträdgård och närproducerat i området. Valla är ett moderntvillasamhälle uppbyggt kring en centrumbebyggelse av äldre typ.I samhället finns en F-6 skola där ca 25 pedagoger arbetar med nästan 200 elever.Skolan har en stor idrottshall och eleverna har även tillgång till en trevlig utemiljö som uppmuntrar till samvaro och lek.Valla skola är en skola på väg framåt, skolan satsar på att höja kvalitén i undervisningen genom ett tätt samarbete mellanpedagoger. Skolans pedagoger arbetar i ett kollegialt lärande och satsar mycket på digitalt lärande samtspecialpedagogiska insatser.Vi erbjuder dig:Möjlighet att vara med och utveckla nya arbetsmetoderModerna digitala verktygPedagogisk lunchFriskvårdspengPositiva och engagerade medarbetareVälkommen till oss!2021-04-13Du kommer arbeta på skolans fritidshem på morgonen och/eller eftermiddagen. På fritidshemmet kommer dinaarbetsuppgifter vara att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor iarbetslag.Under skoldagen kommer du att arbeta som resurs på skolan. I det dagliga arbetet ingår att ge stöd till eleverna både iundervisningssyfte samt träning i det sociala samspelet. Till viss del att genomföra undervisning som planerats av lärarensamt att vara delaktig i planeringen av det dagliga arbetet.Samarbeta med andra kollegor i arbetslaget för att driva arbetet mot elevernas uppställda mål med elevens bästa i fokus.Vi söker dig som har:Examen Lärare Fritidshem/FritidspedagogVi söker dig som har genomgått utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem alternativt fritidspedagogutbildning/behörighet att undervisa i fritidshem via lärarlegitimation.Vi lägger stor vikt att bygga förtroendefulla relationer i våra verksamheter, till både elever, kollegor samt vårdnadshavare, så en positiv människosyn är nödvändig. Som person är du flexibel och tar gärna egna initiativ. Du ska kunna leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet.Vi vill att du ska se barnets lärande i ett helhetsperspektiv under dagen. I ditt bemötande ska du vara positiv och lyhörd inför deras behov.Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och har insyn i skolans och fritidshemmets styrdokument.ÖVRIGTTjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-02 , upphör: * .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen5688121