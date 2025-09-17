Fritidspedagog till fritidshem i Böle
Piteå Kommun / Pedagogjobb / Piteå Visa alla pedagogjobb i Piteå
2025-09-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Välkommen till Böle skola - där lärande och gemenskap växer i naturnära miljö!
Böle skola är en trivsam och välkomnande F-3-skola med cirka hundra elever, belägen i vackra Böle - bara 10 km från centrala Piteå. Här möts du av en fantastisk utemiljö med skogen som granne och Piteälven ett stenkast bort. Skolan erbjuder stora ytor för lek och rörelse, vilket skapar goda förutsättningar för både lärande och välmående.
Vill du bli en del av oss?
Ansök redan idag!
Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog kommer du att arbeta enskilt och i arbetslag tillsammans med lärare och övriga pedagoger i en verksamhet som kräver engagemang, flexibilitet och kreativitet. Arbetet innebär att du, tillsammans med övriga pedagoger, ska utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet. Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till utbildningen i förskoleklass och skola där du stimulerar elevens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Du ska också stödja eleverna under lektioner och olika aktiviteter under skoldagen samt engagera dem i olika uteaktiviteter.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Du är legitimerad fritidspedagog/fritidlärare eller annan adekvat akademisk utbildning.
Vi söker dig som har goda pedagogiska insikter och som är väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Du är tydlig och har en god samarbetsförmåga med en vilja att dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du är ansvarstagande, trygg, har en personlig mognad och kan skapa goda relationer med eleverna.
Som person är det viktigt att du:
• har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med personer i olika sammanhang och funktioner.
- har förmågan att planera och organisera ditt arbete självständigt, med kollegor och i samarbete med rektor.
- kan sätta upp mål, arbeta systematiskt, följa upp och avsluta aktiviteter.
- har drivkraft att utveckla undervisningen och lärmiljön för att optimera elevernas förutsättningar för lärande.
- är handlingskraftig och ser till att saker blir uträttade.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid, semesteranställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
För anställning i grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.
Rekryteringen sker löpande
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Rektor
Kajsa Berglund kajsa.berglund@pitea.se 0911-697311 Jobbnummer
9512637