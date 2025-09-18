Fritidsledare till Romfartuna skola
2025-09-18
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Är du en engagerad och nyfiken fritidsledare som är redo för nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Romfartuna skola tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Du planerar och genomför pedagogiska aktiviteter som främjar elevernas utveckling och lärande. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar både i klassrummet och i fritidshem. Du skapar en trygg och inkluderande miljö där alla elever känner sig sedda och värdefulla. Samarbetet med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsoteamet är en viktig del av ditt arbete för att stödja elevernas välmående och utveckling. Du dokumenterar och följer upp elevgruppens utveckling samt bidrar till skolans kvalitetsarbete. Dessutom deltar du aktivt i skolans utvecklingsarbete och bidrar med dina idéer och erfarenheter.
Din kompetens
Du har en fritidsledarutbildning från folkhögskola alternativt annan eftergymnasial utbildning som bedöms relevant. Du har kunskap i hur du hanterar dator, läsplatta och liknande tekniska hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från skol- eller fritidsverksamhet eller tidigare har arbetat med barn och unga är det meriterande.
Som person är du lugn och trygg och trivs med att jobba såväl självständigt som i team. Du har lätt för att skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare. Du agerar utifrån vision, mål och policy och bidrar till skolans lärande och innovativa klimat.
Vi erbjuder
Romfartuna skola erbjuder verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem. Skolan ligger naturskönt, cirka 10 kilometer norr om Västerås och en del av Skultunas utbildningsenheter. Enheterna har en gemensam vision och pedagogisk idé för alla förskolor och skolor inom kommundelen.
Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med bred verksamhet. Här jobbar vi nära varandra och varje medarbetare är en viktig kugge i helheten. Vi utvecklar alla verksamheten tillsammans genom handlingskraft och mod att testa nya idéer. Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och att alla människor kan känna framtidstro. Vi hoppas att du vill vara med och bidra i det arbetet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vikariat mellan 2025-10-01 till 2026-06-09
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Kontakt
Rekryterande chef
Charlotta Silverhult charlotta.silverhult@vasteras.se 021-394005 Jobbnummer
9515789