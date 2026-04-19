Fritidsledare till Parklek (50%)
2026-04-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi har verksamhet i två parklekar i stadsdelen Hägersten-Älvsjö, parkleken Lugnet i Västertorp och parkleken Kristallen i Solberga. Du kommer att arbeta främst i Kristallens parklek, där vi har djurhållning, men kan även komma att arbeta vissa vardagar och helger i parkleken Lugnet. Parklekens främsta målgrupp är barn i låg- och mellanstadieåldern. Parkleken har dock besök av alla åldrar. Vi förlägger främst vår verksamhet utomhus, med ett fokus på rörelse, lek och kreativa aktiviteter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder bland annat friskvård och arbetskläder.
Din roll
I din roll som fritidsledare i parklek ingår följande:
• Planera och genomföra aktiviteter för och med våra besökare
• Genomföra arbetsuppgifter kopplat till staden strategi för parklekar
• Djurskötsel
• Dokumentera och följa upp verksamheten
• Följa ett årshjul av aktiviteter och händelser i parkleken som t ex lekveckan, biologiska mångfaldsdagen etc.
• Arbeta uppsökande för att nå nya besökare i samverkan med t ex skolor och lokalföreningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• Fritidsledarutbildning eller annan likvärdig pedagogisk utbildning inriktad mot barn och unga
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i parklek
• Erfarenhet av djurhållning och/eller djurkunskap
• Erfarenhet av bygglek
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Sulvägen 22-24 (visa karta
)
126 40 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Charlotte Andersson, Kommunal 08-50822833 Jobbnummer
9862805