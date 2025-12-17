Fritidsledare till Kultur- och fritidsenheten
Heby Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Heby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Heby
2025-12-17
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du vara en förebild för barn och unga i samhället? Utveckla fritidsaktiviteter och bidra till samhörighet? Då har vi jobbet för dig.
Rollen
- Du är en trygg vuxen som skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar, bidrar till deras utveckling och känsla av samhörighet.
- Du och dina kollegor jobbar med att fortsätta att utveckla fritidsgårdarna till att vara en trygg mötesplats för våra barn och ungdomar.
- Du är en god förebild som inspirerar, uppmuntrar och motiverar. Arbetar fördomsfritt, inkluderande och sätter barnens bästa i centrum.
- Du arbetar strategiskt och målinriktat i samråd med dina kollegor och chef.
- Du samarbetar och samverkar med andra verksamheter i kommunen, föreningsliv, socialtjänst, skola, polis och våra ungdomscoacher.
Du kommer att jobba både på fritidsklubb (åk 4-6) och på fritidsgård (åk 7-19 år). I tjänsten ingår restid samt arbete på dagtid, kvällstid och helger.
Det här är vi
Vi är en enhet som brinner för det vi gör och arbetar med driv, engagemang och nytänkande. Ingen dag är den andra lik och det gillar vi. Vi arbetar hälsofrämjande och med människors välbefinnande och utveckling därför har våra verksamheter nolltolerans mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Vi är också politiskt och religiöst neutrala. Våra verksamheter bidrar till och har stor betydelse för det goda samhällsbygget våra besökare och invånare i kommunen.
Vi har i dagsläget fritidsgård och fritidsklubb på orterna Heby och Morgongåva. Under våren 2026 startar vi även en fritidsgård i Östervåla.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Har dokumenterad utbildning som fritidsledare, fritidspedagog, beteendevetare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämplig.
- Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
- Har goda samordningsegenskaper, driv, engagemang, flexibilitet, god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
- Kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
- Har körkort B då resor förekommer i tjänsten.
Om du dessutom har föreningserfarenhet och specialintressen inom kultur- och fritidsområdet så är det meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsenheten Kontakt
Michael Sjöberg, Kultur- och fritidschef 0224-36046 Jobbnummer
9648402