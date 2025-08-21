Fritidsledare till Kärrdalsskolan
2025-08-21
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Kärrdalsskolan är en liten enparallelig F-5 skola med ca 175 studiemotiverade elever och 20 engagerade medarbetare. Skolan ligger vackert belägen intill ett idylliskt skogsområde i anslutning till ett villaområde på centrala Hisingen.
På Kärrdalsskolan satsar vi på kompetensutveckling där skolans två uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget står i fokus. Vi lär av varandra och tänker nytt. Vårt utgångsläge är alltid vad som är bäst för eleven. Samarbete med vårdnadshavare är en självklar faktor i vårt gemensamma arbete.
Vi söker nu en fritidsledare som med övrig personal i kollegialt lärande ska ansvara för att utbildningen är varierad, skolmiljöer tillgängliga och stimulerande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 50% sysselsättningsgrad.
I rollen som fritidsledare kommer du både få vara verksam på fritidshemmet samt vara med och stötta läraren i klassrummet. I fritidshemmet är du, tillsammans med de andra pedagogerna med och utvecklar det pedagogiska arbetet i elevgruppen utifrån gällande styrdokument. Du främjar delaktighet och inflytande och erbjuder en meningsfull fritid för våra elever.
Utifrån verksamhetens behov och din kompetens, kan även andra arbetsuppgifter förekomma. Det kan exempelvis vara rastverksamhet, lästräning i mindre grupper, stöttning i klass.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett omväxlande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad! Du är välkommen att utvecklas tillsammans med oss på Kärrdalsskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare eller har annan utbildning som bedöms likvärdig och/eller har erfarenhet från arbete i fritidshem. För tjänsten krävs att du behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Som person är du engagerad med god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och du har förmågan att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du arbetar med stor noggrannhet och är uppmärksam på oväntade situationer i både skolkorridorer och på skolgården, där du agerar snabbt och ansvarsfullt för att säkerställa trygghet och ordning. Du är en aktiv person med intresse för rörelse och aktiviteter.
Vi söker dig som är stabil, engagerad och som tillsammans med kollegor kan skapa en god lärmiljö för våra elever. Som person är du flexibel och ser förändringar som en naturlig del av jobbet. Vi vill att du är självgående men att du också är bra på att samverka.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC273387".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC273387". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Kärrdalsskolan
Aida Ibrakovic 031-367 39 91 Jobbnummer
9469486