Fritidsledare Pulsen
2025-08-28
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på fritidsgården Pulsen i Osby kommer du arbeta i en öppen verksamhet för ungdomar 12-16 år, samt för ungdomar med funktionsvariatoner. Du kommer arbeta ca 2-3 kvällar i veckan. I tjänsten ingår även uppsökande verksamhet, skolbesök, samarbetsövningar för högstadieelever, delta på föräldramöten, läger och lovaktiviteter samt små och stora arrangemang. Mycket av aktiviteterna planeras och genomförs av och tillsammans med ungdomarna.
Fritidsgården Pulsen samarbetar med andra verksamheter i kommunen samt med föreningar, organisationer och näringsliv. Som fritidsledare på Pulsen har du ett nära samarbete med fritidsledarna på fritidsgården Bulten i Lönsboda. Du kommer tillhöra ett arbetslag som är ständigt utvecklande och som med engagemang och glädje samarbetar med ungdomarna i val av aktiviteter. Vår verksamhet utgår från en meningsfull fritid och att alla är lika värda.
Vi arbetar utifrån goda relationer och att coacha ungdomar framåt i sin utveckling. För oss är det viktigt att ungdomar får växa, prova sig fram och utvecklas och delta utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fritidsledarutbildning, socialpedagogutbildning eller liknande utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver vara självgående och ta ansvar, vara flexibel och se möjligheter i förändringar och vara lösningsfokuserad. I rollen som en trygg fritidsledare söker vi också dig som är tålmodig, omtänksam och intresserad av ungdomar och deras vardag.
