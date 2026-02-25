Fritidsledare inom seniorverksamhet
2026-02-25
Nu söker vi en fritidsledare med uppdrag att arbeta och kunna möta våra seniorer i Falköpings Kommun.
Är det kanske just dig vi söker?
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett meningsfullt, varierande och roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Arbetsuppgifterna består i att kunna arbeta självständigt, men även med kollega eller frivillig som medhjälpare i olika grupper ute på våra mötesplatser. Du ger våra deltagare en meningsfull och trygg stund där du som ledare håller i olika teman och aktiviteter och är spindeln i nätet. Som fritidsledare samverkar du även med föreningar, studieförbund, övriga verksamheter inom socialförvaltningen samt externa aktörer.
Som Fritidsledare kommer du bl.a. att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Planera, genomföra, utvärdera och utveckla aktiviteter utifrån grupper och individuella behov.
• skapa delaktighet och ta tillvara initiativ från deltagarna.
• samverka och ta tillvara de möjligheter som ges och finns.
• rekrytera frivilliga medhjälpare inom seniorverksamheten.
• samverka internt och externt med olika yrkeskategorier samt andra verksamheter.
• arbeta strategiskt och nät verkande för att möjliggöra nya samarbeten och aktiviteter.
• omvärlds bevaka med syfte att förbättra och anpassa verksamheten hela tiden.
• planering och rapportering som ställer goda krav på datakunskap.
Vad söker vi hos dig?
Du är utbildad fritidsledare och har erfarenhet av liknande jobb sedan tidigare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att lyckas i rollen är du positiv, kreativ och lösnings orienterad. Vidare är du engagerad och relations skapande samt ha förmåga att ta kontakt på ett enkelt och naturligt sätt. Rollen ställer krav på ständigt förbättringsarbete då uppdraget är att nå ut till så många kommuninvånare som möjligt. Som person är du strukturerad och bra på att organisera aktiviteter både ensam och tillsammans med kollegor. Din samarbetsförmåga är god, du trivs med samarbete såväl i den egna arbetsgruppen som med externa kontakter både inom och utanför kommunal verksamhet.
Arbetet styrs utifrån verksamhetens behov. Du är ansvarsfull, lyhörd och bra på att prioritera.
För att kunna ge våra kommuninvånare en meningsfull och trivsam stund behöver du som person ha ett gott bemötande och en positiv människosyn.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs och du ska ha möjlighet att förflytta dig inom hela kommunens geografiska område.
Upplysningar
I denna rekrytering kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
