Fritidsledare / Fritidsassistent
2025-10-01
Brinner du för att coacha och vägleda barn och ungdomar till trygga och välmående individer? Där vi tillsammans skapar sammanhang av trygghet och intresseskapande aktiviteter. Där relationsskapandet står i främsta rummet.
Då är det här jobbet för dig!
Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en meningsfull och trygg fritid, samt skapa härliga minnen för livet. Förebyggande och främjande aktiviteter är av en stor del av arbetet där lärandet av rättigheter och skyldigheter står i centrum.
I Habo kommun bedrivs den öppna fritidsverksamheten genom flera olika aktiviteter där fritidsgården utgör basen. Men här finns också en motorgård, ett e-sport center och en Fritidsbank.
Verksamheterna är belägna centrat i Habo och riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år.
När det är lov ifrån skolan jobbar vi med särskilda program och aktiviteter. Vi arrangerar också olika större evenemang, ofta i samverkan med andra samverkanspartners. Vi har även tillgång till egen minibuss som används vid olika aktiviteter.
Vi är just nu inne i en spännande process där vi inom några år kommer att flytta till nya fina lokaler tillsammans med Habos kulturskola. Inspirerande och viktig satsning för att möta framtiden inom den öppna fritidsverksamheten och fortsätta utveckla samverkan mellan våra olika verksamheter

Arbetsuppgifter
Du ska tillsammans med övrig personal bedriva och utveckla den öppna verksamheten. I arbetet ingår att du vill leda och inspirera barn och ungdomar att hitta sin plats och sitt intresse.
Som medarbetare förväntas du bemöta besökarna på ett kul och engagerat sätt. Vara lyhörd och öppen för ungas inflytande, men också stå för trygghet, tydlighet och föregå med gott exempel.
Det är viktigt att kunna samverka med andra aktörer som arbetar med barn och unga, både inom och utanför kommunens organisation.
Som en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet tror vi på generösa öppettider och hög tillgång till vår verksamhet. Det innebär att arbetstiderna är varierande, enligt schema jobbar du både dag-/och kvällstid och det innebär även vissa helgkvällar (fre-lör).

Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller utbildning vi bedömer likvärdig. Men vi lägger också stor vikt på lämplighet och tidigare erfarenheter inom arbetsområdet. Du har ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer. Du har god samarbetsförmåga men tar också ansvar för individuella uppgifter och kan arbeta självständigt.
I ansökan ser vi gärna att du presenterar dina specifika kunskaper och erfarenheter som matchar våra verksamhetsinriktningar, så som motor/teknik och digital spelkultur. Men vi är också nyfikna på andra intressen/kunskaper som du besitter som kan vara en tillgång i vår verksamhet. Sådant som kan främja relationsbyggande eller skapa nya intressen hos våra besökare.
B-körkort och allmän datakunskap är ett krav. Kunskaper inom sociala medier är meriterande.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts efter att erforderliga beslut fattats.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal.
