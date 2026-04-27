Fritidsledare 50% Långsele
Sollefteå Pastorat / Pedagogjobb / Sollefteå Visa alla pedagogjobb i Sollefteå
2026-04-27
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Fritidsledare 50 % till Svenska kyrkan i Långsele
Vill du vara med och skapa en meningsfull fritid för barn och unga? Vi söker nu en engagerad fritidsledare på 50 % till vår verksamhet.

Publiceringsdatum: 2026-04-27

Om tjänsten
Leda och utföra barn- och ungdomsverksamhet inom Långsele, Graninge och Helgums församlingar. Vid vissa tillfällen utföra annan församlingsverksamhet och i andra församlingar inom pastoratet. Samråd gällande verksamheten sker med församlingspedagog som har det övergripande ansvaret.
Du är en trygg vuxen som bidrar till gemenskap, delaktighet och personlig utveckling i en öppen och inkluderande miljö. Tjänsten innefattar även viss kvälls- och helgtjänstgöring.
medverka i samband med enstaka gudstjänster, till exempel Lucia
Arbeta med vissa administrativa uppgifter i dialog med församlingspedagog, samverka i budgetarbete, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
svara för vård av material för verksamheten, delta vid personalsamlingar och APT
handleda ideella medarbetare, unga ledare, praktikanter, arbetsträning inom barnverksamheten
delta i fortbildning och annan utbildning som chef finner lämplig och själv bevaka möjligheter till sådan utbildning
iaktta varsamhet och tystnad rörande människors enskilda förhållandenKvalifikationer
Utbildning till fritidsledare eller annan relevant utbildning
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
God samarbetsförmåga och eget driv
Intresse för kyrkans värdegrund och verksamhet
Medlemskap i Svenska kyrkan är meriterande
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete i en varm och engagerad gemenskap
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett arbetslag med bred kompetens och god sammanhållning
Sollefteå pastorat vill spegla samhällets mångfald och välkomnar alla kvalificerade sökande oavsett kön, bakgrund eller erfarenhet.
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och täcker, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Kärnverksamheten för Svenska kyrkans församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Sollefteå pastorat förvaltar också kyrkobyggnader och andra lokaler samt ansvarar för begravningsverksamheten i de tolv församlingarna.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkvägen 18 (visa karta
)
881 34 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Charlotte Odelberg 0620-83560 Jobbnummer
9876283