Fritidsledare - Domarringens fritidsklubb och fritidsgård (vikariat)
2026-03-26
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
I rollen som fritidsledare får du möjligheten att varje dag göra verklig skillnad för barn och unga. Arbetet är varierat och kreativt - du får skapa aktiviteter, testa idéer, driva projekt och bygga relationer i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig vuxen som ger trygghet, inspiration och stöd, samtidigt som du får följa barn och ungas utveckling och se hur de växer i självförtroende och delaktighet. Rollen erbjuder stort utrymme för eget initiativ möjlighet forma den egna verksamheten tillsammans med barn och unga.
Verksamheten arbetar utifrån hälsa, kultur och lärande och stimulerar kreativitet, delaktighet och gemenskap. Målet är att stärka barnens identitet, framtidstro och personlig utveckling.Tunets fritidsklubb och fritidsgård ligger centralt i Svartbäcken, och flyttar in i nybyggda lokaler vid Domarringens skola under sommaren. Fritidsklubben är öppen mellan 13.00 - 18.00 måndag - fredag och på lov och studiedagar 08.00 - 17.00, och fritidsgården har öppet 18.30 - 21.00 eller 22.00 på fredagar. Du förväntas arbeta 2,5 kväll i veckan inklusive varannan fredagskväll. Denna tjänst är ett vikariat till och med 2027-04-01, med möjlighet till förlängning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fritidsledare får du en central och kreativ roll där du arbetar som ledare i en öppen fritidsverksamhet. Själv och tillsammans med dina kollegor skapar och leder du aktiviteter för barn och unga. Du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter efter skoltid, under lov och på kvällar.Du bygger delaktighet och kreativitet genom att vara en inspirerande ledare som stöttar barn och ungas medskapande och uppmuntrar kreativitet, initiativ och nyfikenhet. Du bygger relationer som gör skillnad. Genom att skapa trygga och förtroendefulla möten blir du en viktig och närvarande vuxen för de barn och ungdomar du möter. Centralt för tjänsten är att hålla ihop helheten, du växlar mellan praktiska uppgifter och administrativt arbete för att få verksamheten att fungera smidigt. Tjänsten innebär både dag- och kvällstid.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Pedagogisk utbildning, såsom fritidsledarutbildning eller socialpedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Det är meriterande med:
• Utbildning inom normkritik, jämställdhet och inkludering.
• Utbildning som hälsopedagog, utomhuspedagog eller äventyrspedagog.
• Kompetens inom hälsa och idrottsvetenskap.
• Erfarenhet av arbete i öppen fritidsverksamhet.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt, vilket gör att du kan möta både ungdomar och kollegor på ett professionellt och balanserat sätt. Du skiljer på det personliga och professionella. Du har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att kommunicera så att alla känner sig inkluderade och får stöd utifrån sina förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Isacsson, enhetschef, 018-727 54 34.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTN-2026-00134".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-3005)
Uppsala kommun, Fritid
Marie Isacsson marie.isacsson@uppsala.se
9821913