Fritidslärare till Allsta skola

2025-08-12
Allsta skola är en F-6 grundskola som ligger i ett naturskönt område en mil söder om Sundsvall. Skolan är belägen mellan Prästhusberget och Klingstatjärn, med närhet till skogsstigar, skidspår och fornlämningar. Här har det funnits en byskola i över 100 år. Skolan är liten till sin storlek och på så sätt kan vi skapa en trygg miljö för både elever och personal. Allsta skola strävar efter att ha 100% behöriga pedagoger som är måna om att se varje elev varje dag.
Allsta skolas vision är att ha en trygg och tillåtande lärmiljö som präglas av nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje. Varje elev har tilltro till sin egen förmåga och ges möjlighet att utveckla hela sin potential utifrån sina egna förutsättningar, i samverkan med andra, både vuxna och barn. Utbildningen ger eleverna verktyg att leva och verka i vårt samhälle på ett demokratiskt och hållbart sätt.
Allsta skola har hållbar utveckling som profil. I Agenda 2030 framhålls både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår skola har särskild tonvikt på social hållbarhet, rörelse och hälsa, samt utomhuspedagogik. Vi har också ett eget tillagningskök där vår kock lagar all mat på plats.
Skolan startade sin verksamhet höstterminen 2023 med 40 elever i F-2. Idag har vi 80 elever och fortsätter att växa för varje läsår, med målet inställt på 100 elever i årkurserna F-6. Hos oss får du en unik chans att bidra till lokal förankring och hållbar utbildning för våra elever och att få se en liten skolenhet växa och utvecklas.
Arbetsuppgifter
Vi behöver nu utöka vårt team med en fritidslärare. Du kommer att arbeta vid Allsta skolas fritidshem, med planering, genomförande och utveckling av fritidshemmets verksamhet. Före och efter skoltid arbetar du tillsammans med övrig fritidspersonal för att stötta elevernas utveckling mot uppsatta mål för verksamheten. Under skoltiden kompletterar du skolverksamheten som resurs, i samråd med rektor och övrig personal. Samarbete och kommunikation med vårdnadshavare är en viktig del av din roll.
Fritidshemmet är öppet kl 7-17.00 och dina arbetstider kommer att förläggas mellan dessa tider med ansvar för både öppning och stängning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och har erfarenhet av arbete i grundskolan och fritidshem. Du har gärna behörighet att undervisa i ämnet musik. Utbildning och erfarenhet i andra estetiska ämnen och utomhuspedagogik kan också vara meriterande.
Du är en driven pedagog och en trygg ledare med ett positivt förhållningssätt. Du är flexibel och lösningsfokuserad, och kan ta snabba beslut om förutsättningarna förändras. Du har ett stort tålamod och är stresstålig. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du drivs av ett engagemang att se varje barn varje dag och att få alla elever att lyckas. Det är grundläggande att du trivs med att arbeta på en mindre enhet och har ett stort intresse för hållbar utveckling och värdegrundsfrågor. Du ska också trivas med utomhusaktiviteter, då vi arbetar mycket med utomhuspedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsteort: Sundsvall
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: 2025-08-21 eller enligt överenskommelse. Vi utför intervjuer löpande.
Övrigt
Vid begäran ska referenser och dokument som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in. Den som erbjuds en anställning ska lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Allsta skola verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Huvudman för Allsta skola är Allstabygdens skolförening.
Ansökan med personligt brev och cv skickas till info@allstaskola.se
, ange referensnummer på ämnesraden. För mer upplysningar om tjänsten, kontakta styrelseordförande Laura Brander, via ovannämnda e-postadress eller telefon 076-022 40 14.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
