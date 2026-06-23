Fritidslärare/Fritidspedagog till Resursskolan
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2026-06-23
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Resursskolan är en skola med cirka 25 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Resursskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar.
Vill du göra verklig skillnad för elever med autism och vara med och utveckla en verksamhet där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar? Vid Östersunds Resursskola söker vi nu en engagerad och utvecklingsinriktad fritidspedagog som är intresserad av att vara med och bygga upp en ny och viktig verksamhet.
Resursskolan är en anpassad skolmiljö för elever inom autismspektrumet. Verksamheten kännetecknas av små elevgrupper, hög personaltäthet och ett nära samarbete mellan pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare. Vårt fokus är att skapa trygghet, struktur och tillgängliga lärmiljöer som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som fritidspedagog på Resursskolan arbetar du med att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande fritidsverksamhet utifrån elevernas individuella behov. Du bidrar till att utveckla verksamheten och arbetar aktivt för att stärka elevernas sociala samspel, självständighet och delaktighet.
Du samarbetar nära skolans övriga pedagoger och elevhälsa för att skapa en sammanhållen och förutsägbar skol- och fritidsdag för eleverna på skolan.Kvalifikationer
Legitimerad fritidspedagog/lärare i fritidshem.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har god kunskap om och erfarenhet av arbete med elever inom NPF, särskilt autism.
Du har god datorvana, och det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skolan, till exempel.
Körkort är önskvärt. Dina personliga egenskaper
Du som söker trivs i en miljö där utveckling, samarbete och nytänkande är en naturlig del av arbetet. Du har en god förmåga att skapa struktur och tydlighet i ditt arbete. Du är flexibel, nyfiken att lära nytt och drivs av att hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och med kollegor.
Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att se varje elevs unika styrkor och behov. Med ett lågaffektivt och relationellt förhållningssätt anpassar du ditt arbetssätt efter individen. Genom din empati och lyhördhet möter du eleverna där de befinner sig och stöttar dem genom att lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Regelbunden och riktad fortbildning till dig som fritidspedagog i samverkan med elevhälsan.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Små elevgrupper och hög personaltäthet.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet för elever med autism.
En arbetsplats där lärande, samarbete och professionell utveckling står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se
Rådhusgatan 21 (visa karta
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831 82 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Jonas Toftén +46761142297 Jobbnummer
9975397