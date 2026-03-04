Fritidshemsansvarig till Fredkullaskolan
2026-03-04
Ort: Kungälv
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders prövotid tillämpas
Omfattning: Heltid (100 %)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Fredkullaskolan söker en engagerad och självgående fritidshemsansvarig som vill vara med och utveckla vår fritidsverksamhet i enlighet med läroplanen och Waldorfpedagogikens helhetssyn på barnets utveckling.
Anställningen är i grunden en resurstjänst, men uppdraget innebär ett delegerat helhetsansvar för fritidshemmet. Det betyder att du arbetar fullt ut inom fritidsverksamheten och inte som resurspedagog i klass, även om resurstjänsten utgör anställningsformen.
Tjänsten är upplagd med
Planeringstid på förmiddagarna, arbetstid ca 9.30-18
Arbete som pedagog i barngrupp på eftermiddagarna
Viss vikarietid finns under förmiddagen vid behov
Detta är en kombinationstjänst som blivit allt ovanligare i skolan idag, men som vi ser stora pedagogiska fördelar med. Du får möjlighet att både utveckla verksamheten strukturellt och vara närvarande i det dagliga arbetet med barnen.
Ditt uppdrag
Som fritidshemsansvarig kommer du att:
Driva och utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet
Planera, strukturera och följa upp fritidshemmets innehåll
Ansvara för uppföljning av inskrivna elever och viss administration (rapportering till kommun, närvarouppföljning m.m.)
Planera och genomföra rastaktiviteter
Arbeta aktivt med lek, kreativitet, rörelse och social utveckling
Arbeta med utomhuspedagogik och naturbaserade aktiviteter
Ha ett visst vikarieansvar (planering och vikarieanskaffning i samråd med skolans administratör)
Samverka nära med kollegor och ta gemensamt ansvar för skolans helhet
Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
Utbildning som fritidspedagog eller annan relevant pedagogisk utbildning (pågående utbildning kan vara meriterande)
Erfarenhet av arbete i fritidshem eller skola
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för en verksamhet
God organisatorisk förmåga
Intresse för eller erfarenhet av Waldorfpedagogik
Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Fredkullaskolan är en icke vinstdrivande waldorfskola som följer den nationella läroplanen. Skolan är vackert belägen vid naturreservatet Fontin och har cirka 170 elever i årskurserna F-9.
Verksamheten präglas av nära relationer, hög vuxennärvaro och ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet, lärande och utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling, ekologisk mat och en giftfri verksamhet.
Löpande intervjuer sker och tjänsten tillsätts när rätt person dyker upp.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: rektor@fredkullaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidshemsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen För Waldorfpedagogik i Kungälv
Tvetgatan 9
)
442 33 KUNGÄLV Arbetsplats
Fredkullaskolan Jobbnummer
9776600