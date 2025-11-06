Fritidsgården söker nu vikarie och timvikarier
Hylte kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hylte Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hylte
2025-11-06
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision!
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess cirka 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Kultur- och folkhälsoförvaltningen arbetar för att skapa ett rikt, hälsosamt och inkluderande fritidsliv i kommunen. Inom verksamheten Fritid och folkhälsa erbjuder vi aktiviteter, mötesplatser och stöd som främjar gemenskap och välmående. Nu söker vi engagerade fritidsledare, två timvikarie och ett vikariat på heltid under en 3 månaders period som vill vara med och utveckla framtidens fritid.
Fritidsgården söker nu vikarie och timvikarierPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare i Hylte kommun planerar och genomför du, tillsammans med kollegor och verksamhetens besökare, aktiviteter i linje med verksamhetens mål. Ett viktigt fokus för dig är att se till att våra besökare känner sig trygga och välkomna. Du fungerar som inspiratör och god förebild samt verkar för delaktighet och inflytande. Hylte kommun bedriver mobil fritidsgård för mellanstadiebarn i orterna i Hyltebruk, Kinnared Torup och Unnaryd, och Hylte fritidsgård för ungdomar från årskurs 7 upp till 18 år i Hyltebruk. All verksamhet utgår ifrån fritidsgården i Hyltebruk.
Arbetet är förlagt till dag, eftermiddag och kväll.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, initiativrik, strukturerad och van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är engagerad i frågor som rör ungdomars delaktighet och fritid och du kan förmedla detta på ett entusiasmerande sätt. Du är lyhörd, prestigelös och du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer med människor i din omgivning utifrån din professionella roll. Du är trygg i dig själv och har god självinsikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har fritidsledarutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara värde för verksamheten. Du har en god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket både i tal och skrift.
Körkort krävs för tjänsten.Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2025:124". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Johansson, Jenny 0345-182 58 Jobbnummer
9591511