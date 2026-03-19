Frisör till Östhammar
Hamnfrisören AB / Hälsojobb / Östhammar Visa alla hälsojobb i Östhammar
2026-03-19
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hamnfrisören AB i Östhammar
Är du en erfaren frisör med passion för yrket? Då är det dig vi letar efter! Här finns en riktigt spännande och rolig möjlighet för dig att arbeta under säsongen från Maj / juni till oktober med möjligt till vidare arbete på salongen.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Utbildning: Du bör ha en utbildning som frisör.
Erfarenhet: Vi söker någon med flera års erfarenhet inom yrket. Gesällbrev är en merit men inte ett krav.Dina arbetsuppgifter
Som frisör här kommer du att arbeta självständigt och ta ansvar över salongen och kunderna.
Du förväntas kunna utföra alla eller de flesta typer av behandlingar som ingår i frisöryrket.
Arbetstid:
Tiden kan variera mellan 50% och 100% beroende på överenskommelse.
Om du är redo att ta ansvar, älskar att arbeta med kunder och har kompetensen att hantera olika behandlingar, ser jag fram emot att höra från dig!
Kontakta mig för mer information och detaljer om tjänsten.
Salongen heter Hairforce och ligger i infartens centrum av Östhammar och drar till sig många Drop in & stamkunder. Hjälp behövs under säsong då antalet boenden och besökare på orten ökar. Hit kommer väldigt härliga, okomplicerade, spontana kunder i alla åldrar.
Det är en väldigt rolig arbetsplats med många fantastiska möten.
Kan du bara endel av den perioden som efterfrågas. Är det mest behov i Juni-Aug.
Arbetstider i övrigt kommer vi överens om! Inga problem.
Tveka inte höra av dig ! så pratar vi vidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
ansökan sker via mail
E-post: jessica@hamnfrisoren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan frisör". Arbetsgivare Hamnfrisören AB
(org.nr 556856-8496)
Gammelbygatan 22 (visa karta
)
742 34 ÖSTHAMMAR Kontakt
Jessica Sundlöv Jessica@hamnfrisoren.se 073-7323351 Jobbnummer
9806266