Frisör sökes till Skills i Malmö
2026-04-12
Frisör sökes till Skills i Malmö
Hyra stol eller anställning - vi är flexibla för rätt person
Skills i Malmö fortsätter att växa och vi söker nu en skicklig och passionerad frisör som vill bli en del av vårt dynamiska team. Hos oss arbetar du i en modern salong med ett brett utbud av skönhetsbehandlingar och ett härligt flöde avkunder.
På Skills finns flera etablerade verksamheter under samma tak, vilket skapar ett levande och attraktivt kundflöde. Vi erbjuder bland annat:
Hudvård
Fotvård
Nagelbehandlingar
Massage
Head Spa
Rose Lips
Microblading
Fransar
Det gör att du som frisör får en naturlig tillströmning av nya kunder och en inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder möjlighet att hyra stol och driva din egen verksamhet
Alternativt anställning för rätt person.
En trivsam, professionell och kreativ arbetsplats
Flexibla arbetstider
Tillgång till salongens befintliga kundflöde
Ett team som värdesätter kvalitet, service och samarbete
Vi söker dig som
Är utbildad frisör med erfarenhet
Brinner för kundservice och yrkesstolthet
Är självständig, ansvarstagande och positiv
Vill utvecklas & bidra till salongens fortsatta framgång
Har vi fångat ditt intresse?
Kika in på https://www.instagram.com/skillsmalmo/
och skicka din ansökan så hör vi av oss.
Vi träffar kandidater löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: tamara@skillsmalmo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skills Malmö AB
(org.nr 559392-5588)
Engelbrektsgatan 13 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Jobbnummer
9849011