Frisör sökes
2026-01-13
söker en erfaren och engagerad frisör som vill bli en del av vår nya salong i centrala Mölnlycke. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en modern och trivsam miljö med fokus på kvalitet och service.
Vi erbjuder:
En nybyggd och fräsch arbetsplats
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med salongen
En arbetsmiljö präglad av professionalitet och god sammanhållning
Möjlighet till en stabil kundkrets
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör med dokumenterad erfarenhet
Har goda kunskaper inom både dam- och herrklippning
Är noggrann, serviceinriktad och har en professionell framtoning
Kan arbeta självständigt men även bidra till ett gott samarbete i team
Tjänsten kan utformas som heltid eller deltid beroende på överenskommelse.
Plats: Salongen ligger centralt i Mölnlycke med goda kommunikationsmöjligheter.
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till Nazeksadik@gmail.com
Vid frågor kan du kontakta mig på 0739515225.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Via mail
E-post: Info@lyxsax.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Salong Lyxsax". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NM Frisör AB
(org.nr 559506-5235) Kontakt
Nazek Sadik Nazeksadik@gmail.com 0739515225 Jobbnummer
9682530