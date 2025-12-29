Frisör sökes

Krasniqi, Mirela / Hälsojobb / Örebro
2025-12-29


Vi söker en frisör som kan allt inom branschen, herr, damklippning, som klarar färg o slingor, detta viktigt! CV skickas via e-post: mirelakrasniqi00@gmail.com

För mer information ring 073-532 24 19

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
via e-post
E-post: mirelakrasniqi00@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Krasniqi, Mirela
Köpmangatan 9 (visa karta)
702 10  ÖREBRO

Arbetsplats
Krasniqi Mirela

Kontakt
Chef
Mirela Krasniqi
mirelakrasniqi00@gmail.com
073-532 24 19

Jobbnummer
9664375

