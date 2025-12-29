Frisör sökes
Krasniqi, Mirela / Hälsojobb / Örebro Visa alla hälsojobb i Örebro
2025-12-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krasniqi, Mirela i Örebro
Vi söker en frisör som kan allt inom branschen, herr, damklippning, som klarar färg o slingor, detta viktigt! CV skickas via e-post: mirelakrasniqi00@gmail.com
För mer information ring 073-532 24 19 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
via e-post
E-post: mirelakrasniqi00@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krasniqi, Mirela
Köpmangatan 9 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Krasniqi Mirela Kontakt
Chef
Mirela Krasniqi mirelakrasniqi00@gmail.com 073-532 24 19 Jobbnummer
9664375