Fräsoperatör till verktygstillverkare

Flit I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping
2026-01-20


2026-01-20

Nu söker vi en ny medarbetare till uppdrag hos ett av våra kundföretag i Jönköpingsregionen. Vi söker dig med erfarenhet inom CNC och gärna fräsning inom verktygstillverkning..
Om tjänsten I rollen som fräsoperatör kommer du jobba tillsammans i vår avdelning för verktygstillverkning - Programmering Heidenhaim. - Materialförsörjning mm
Arbetstider dagtid
Teknikavtalet
Visstidsanställning 6 månader
Månadslön
Flit AB är ett starkt lokalt förankrat rekrytering- och bemanningsföretag. Då flera av våra kundföretag använder oss som rekryteringspartner så går många av våra medarbetare vidare till kvalificerade tjänster hos våra kunder.
Intervjuer och tillsättning sker löpande, så sök tjänsten redan idag
Vid frågor kontakta erik@flit.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Flit i Sverige AB (org.nr 556772-0163), https://www.flit.se
Barnarpsgatan 11 (visa karta)
553 16  JÖNKÖPING

Flit

9695351

