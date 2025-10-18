Fräs-/ fleroperationsoperatör
2025-10-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi på Stål Set AB letar nu efter en ny kollega till vår fräsavdelning - en fräsoperatör med
Om tjänsten
Hos oss arbetar du med tre fräsmaskiner:
• Haas VF4SS med ABB-robot
• Haas VF6
• Haas VF9
Programmering och CAD sker i Mastercam. Rollen innebär att du ansvarar för hela kedjan:
• Framtagning av fixturer och fixering
• Programmering
• Materialförsörjning
• Till viss del även programmering av ABB-roboten
Har du tidigare erfarenhet av robotprogrammering är det ett stort plus, men ingen
nödvändighet. Vi har kompetensen internt och erbjuder en bra introduktion. Vår tidigare
operatör finns dessutom kvar i fabriken för upplärning och stöd - du blir aldrig lämnad
ensam.
Om anställningen
• Arbetstid: Dagtid, kl. 07.00-16.00
• Anställningsform: Provanställning 6 månader, med ambition att övergå till fast heltid
• Vi söker: En långsiktig medarbetare som vill växa med oss
• Plats: Stål Set AB, Hovslätt
• Tillträde: februari-mars 2026, eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder
• En trygg heltidstjänst.
• Möjlighet att växa och utveckla rollen utifrån dina styrkor
• En nära och familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: billy.stal.set@telia.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556308-2097), https://stalset.se/jobba-hos-oss/
Barrsätragatan 16 (visa karta
)
556 26 JÖNKÖPING
VD
Billy Karlsson billy.stal.set@telia.com 0704464322
