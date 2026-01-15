Fraktoperatör till Securtias Arlanda - sommarjobb
Securitas AB / Logistikjobb / Sigtuna Visa alla logistikjobb i Sigtuna
2026-01-15
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Är du en ansvarstagande person som är på jakt efter ett jobb där du får göra en samhällsviktig insats?
Vi på Securitas letar just nu efter dig som är intresserad av att arbeta som fraktoperatör hos oss. Våra arbetstider följer fraktterminalens öppettider, vilket är i huvudsak eftermiddagar och kvällar på vardagar. Om du trivs i en roll där du jobbar i ett team, men samtidigt får ta mycket eget ansvar och ha en nära kundkontakt kan du vara den vi söker. Det är meriterande om du redan har röntgenutbildning men har du inte det har vi möjlighet att utbilda dig.
Tjänsten passar dig som vill jobba extra med en behovsanställning för att sedan jobba på sommarvikariat under juni-augusti
Arbetstiderna är vanligtvis mån-fre kl 16-21.
Som fraktoperatör arbetar du med säkerhetsarbete och röntgen inom flygfrakt. Som fraktoperatör är du en del av en dedikerad grupp som tillhandahåller sina tjänster till frakt- och postterminaler. Ditt jobb är att röntga och kontrollera alla tänkbara hot och att skapa en säker, trygg frakt- och posthantering.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationKvalifikationer
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
Få en godkänd registerkontroll hos Transportstyrelsen (ansökan görs av Securitas)
Meriterande
Innehar B-körkort och helst tillgång till bil (detta eftersom kollektivtrafiken inte alltid stämmer överens med våra arbetstider)
Vu1 och Vu2
Utbildad fraktoperatör med röntgenutbildning och DGR-Cat
Erfarenhet av fraktröntgen
Erfarenhet av säkerhetsarbete på flygplats
Utbildad flygplatskontrollant
Som person tror vi att du är en noggrann, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker är tålmodig, har ett intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Christopher Engström
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Arbetstider är förlagda ca kl 16-21, måndag-fredag.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28 februari
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Securitas Arlanda Kontakt
Christopher Engström christopher.engstrom@securitas.se Jobbnummer
9686378