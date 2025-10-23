Fraktadministratör till vår kund i Göteborg
Vår kund söker nu en strukturerad och noggrann kollega med erfarenhet inom orderhantering och logistik. Om du brinner för att säkerställa smidiga fraktprocesser och ge enastående service, då är detta din möjlighet att växa med företaget. Ansök nu och ta steget mot en spännande karriär!
OM TJÄNSTEN
Som Fraktadministratör hos vår kund kommer du vara en viktig länk i deras verksamhet. Du kommer att ta hand om frakt- och orderhantering, säkerställa att deras kunder får sina leveranser i tid och med hög kvalitet. Dessutom kommer du att vara delaktig i att stötta upp i deras kontorsadministration och ekonomifunktion. De söker en självgående och engagerad kollega som trivs med varierande arbetsuppgifter och som vill vara en del av deras dynamiska team.
Du erbjuds
• En mångsidig arbetsvardag med en bred variation av arbetsuppgifter
• Möjlighet att delta i en tillväxtresa hos ett företag med betydande potential för fortsatt utveckling och framgång
• En trivsam arbetsmiljö i ett nybyggt komplex, vilket skapar en dynamisk och inspirerande atmosfär på kontoret
Dina arbetsuppgifter
• Bokning av frakt och upphämtning hos speditörer
• Utfärdande av diverse frakt- och exportdokument världen över
• Hantering av kommunikation kring transport, leverans och eventuella förseningar
• Ekonomisk hantering av kund- och leverantörsreskontra samt fakturering
• Diverse kontorsadministration såsom beställning av kontorsmaterial och ansvar för företagets fika/frukost
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasieutbildning
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom order/frakt/administration
• Har erfarenhet av frakt- och tulldokumentation
• Har ett stort intresse för service och vill bidra med intern stöttning på kontoret
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• En eftergymnasial utbildning inom orderhantering/logistik/ekonomi
• Erfarenhet av att arbeta i orderhanteringssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
