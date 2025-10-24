FoU-chef till Capio S:t Görans Sjukhus
Om oss
Vår nuvarande FoU-chef går i pension. Vi söker därför en ny erfaren och engagerad FoU-chef. På Capio S:t Görans Sjukhus (CStG) arbetar vi varje dag för att ge trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård. Med fler än 2 500 engagerade medarbetare kombinerar vi högspecialiserad vård med forskning och utbildning som verkligen gör skillnad. Vi är ett sjukhus med korta beslutsvägar och nära samarbeten mellan chefer och verksamheter. Här kan idéer snabbt bli verklighet och här trivs människor som vill utveckla både vården av våra patienter och sig själva.
Din roll
Som FoU-chef blir du hjärtat i vår forsknings- och utbildningsverksamhet. Du leder och utvecklar FoU-verksamheten, stödjer forskare och kliniker och ser till att forskningen omsätts till konkret nytta för patienter och medarbetare. Du har ett stort fokus på att utveckla vårt utbildningsuppdrag och säkerställa god handledning av våra studenter och läkare. Att vara ledare på Capio innebär att vara modig, visa riktning, främja samarbete och bygga tillit. För oss är detta viktiga hörnstenar i arbetet med att skapa trygga team och leda mot våra uppsatta mål. Hos oss får du arbeta nära VD och verksamhetschefer med korta beslutsvägar och stort handlingsutrymme.
Dina huvuduppgifter blir att:
Säkerställa att utbildningsuppdraget från regionen uppfylls för exempelvis: sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, undersköterskestudenter, AT-, BT- och ST-läkare, steriltekniker med flera
Leda och utveckla FoU-verksamheten vid CStG i samverkan med Karolinska institutet och Region Stockholm
Vara ordförande i FoU-kommittén och vara en del av sjukhusets ledningsgrupp
Genomföra FoU-strategin och driva forskningsprojekt samt utvecklingsinsatser
Handleda och stödja kliniker och forskare i forsknings- och utbildningsfrågor
Ansvara för forskningsadministration, inklusive ALF-medel, bidrag och ekonomisk rapportering
Sprida forskningsresultat och god praxis inom hela organisationen
Bidra till kompetensutveckling för medarbetare och stärka integrationen av forskning i vården
Initiera samverkansprojekt med andra aktörer, t.ex. läkemedelsindustrin och andra lärosäten
Vi erbjuder dig
Vi vill att du ska känna både stolthet och trivsel i ditt arbete. Därför erbjuder vi:
Ledarskapsutveckling inom Capio med bland annat Capio Management Program, chefsprogrammet inom Capio Sverige
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Ansvar, mandat och frihet att forma FoU-verksamheten
Friskvårdsbidrag och plattformen Benefix där det finns många tillgänliga förmåner såsom förmånscykel och rabatter på träningskort
Ett nätverk av stöttande chefskollegor
En välfungerande supportorganisation som frigör tid för ledarskap
Tryggheten i en stor organisation med familjär känsla
Om dig
Vi söker dig som har en stark vetenskaplig bakgrund och flerårig erfarenhet av forskning och utbildning. Du brinner för ledarskapet och är inspirerande, kommunikativ och prestigelös. Du bygger engagemang och samarbetar gärna, både internt och med externa partners.
Du har erfarenhet av att leda forsknings- och utbildningsverksamhet och driva projekt från idé till genomförande. Du är van vid forskningsfinansiering och administration, och har erfarenhet av personalansvar eller annat ledarskap inom forskning och vård. Du kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att omsätta planer till praktiska resultat.
Meriterande är erfarenhet av samarbete med Karolinska Institutet eller annan akademisk partner. Kunskap om ALF-systemet och regionala FoU-strukturer är också värdefullt, liksom erfarenhet av klinisk utbildning.
