Fotograf till Svenskt Kosttillskott
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2026-07-13
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Du fotograferar en kampanj på måndagen. På tisdagen retuscherar du produktbilder för webben. Hos de flesta bolag är fotografen en röst bland flera i produktionen. Här är du den som ser till att allt visuellt faktiskt blir klart, från idé och koncept till live på sajt eller stora kreativa kampanjer.
Om rollen
Svenskt Kosttillskott driver flera varumärken inom e-handel, och du blir den som håller bildspråket samman över alla. Du blir en del av Creative and Production, ett litet team där du får en stor plats och mycket eget ansvar. Rollen kombinerar alla delar av fotografhantverket: att planera, fotografera, retuschera samt ansvar för bildarkiv. Ansvaret att leverera i rätt tempo på egen hand ligger på dig. Du jobbar med allt från kreativa kampanjer och SoMe-produktion till den löpande produktionen som håller sajterna uppdaterade, och du samarbetar nära Produktteam, Ambassador Manager, Paid Media och externa partners. Du rapporterar till Creative Director.
Det här gör du
Fotograferar och leder produktion av kampanj-, varumärkes- och SoMe-innehåll för Meta och andra kanaler, från koncept till färdig bild
Fotograferar, retuscherar och laddar upp produktbilder till sajterna, inklusive packshots som ska vara konsekventa i kvalitet och stil, varumärke för varumärke
Bokar plats och leder modeller och ambassadörer under shoots
Retuscherar och anpassar bilder för webb, sociala medier, paid media och tryck
Ansvar för uppladdning och hantering av bildmaterial för hemsidor, bildarkiv etc
Håller kontakt med tryckerier och produktionsbyråer när det behövs
Vem du är
Du har fotograferat stillbilder professionellt i flera år och vet skillnaden mellan en bild som ska sälja en känsla och en som ska sälja en produkt. Du gillar att ta ansvar för hela kedjan snarare än att bara leverera en del av den, planerar ditt eget arbete utan att behöva bli styrd, och har det kreativa modet en kampanj kräver samtidigt som du är strukturerad nog att hålla koll på den löpande produktionen. Du har skarpt öga för detaljer, det är packshots konsekvent över flera varumärken som avgör om det håller. Du är en doer som levererar i tid, och en trygg lagspelare som tar ansvar för både din egen leverans och för hur samarbetet i teamet fungerar. Du ser AI-verktyg som en naturlig del av arbetet och vet hur du använder dem för att optimera din produktion.
Vi tror att du har
Minst 4 års erfarenhet av professionell stillbildsproduktion
Gedigen teknisk kunskap inom belysning och fotoutrustning, och behärskar Sony FX3, Nikon Z, Profoto-blixtar och gimbal
Van vid retuschering i Lightroom, Photoshop och Capture One
Erfarenhet av att planera shoots och leda modeller eller ambassadörer på plats
Körkort. Du kommer att ta dig till location på egen hand
Erfarenhet av videoproduktion är meriterande
Har du dessutom bakgrund inom träning, hälsa eller livsstil, är van vid Photoshop-skript för att effektivisera retuschering, jobbat med rörligt material, e-handel eller AI-verktyg i ditt kreativa arbete räknar vi det som en stark bonus. Vi har en professionell studio med mycket utrustning och obegränsade kreativa möjligheter.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Tjänsten är på heltid på vårt kontor i Upplands-Bro och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Detta är en rekrytering via Digitalenta. Processen innehåller intervjuer, psykometriska tester samt skräddarsytt arbetsprov. Känns det som ditt nästa uppdrag? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999397-2098790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Digitalenta AB
(org.nr 559248-0486), https://karriar.digitalenta.se
Brunna (visa karta
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196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Digitalenta Jobbnummer
10001217