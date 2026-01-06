Fotboll- och kulturintresserad kille på Söder söker assistent
2026-01-06
Om mig
Jag är en 29-årig kille på Söder. Jag har ett ganska omfattande rörelsehinder som gör att jag behöver hjälp med i stort sett allt i min vardag. Använder rullstol och en del andra hjälpmedel.
Frånsett det är jag en tung AIK:are, och ser alla hemmamatcher och en hel del annan fotboll också. Musik, film och litteratur är andra intressen. Går regelbundet konserter. Med andra ord kan det vara en fördel att du också gillar fotboll, musik och annan kultur. Skriv gärna och berätta vad du har för intressen.
Om dig
Jag ser gärna att du är en kille - i någorlunda matchande ålder. Viktigast är att du förstår att ditt jobb inte är något vårdyrke. Är jag sjuk går jag till doktorn som alla andra. Och tro mig - jag behöver inga fler doktorer eller annan vårdpersonal.
Centralt är att vi funkar tillsammans. Att du lär dig förstå min kommunikation, vad jag vill, och lika viktigt - inte vill. Och att du i grunden är nyfiken på andra människor - utan att "tycka synd om". Det går fetbort.
Allt annat kommer du lära dig. Men det kommer ta lite tid. Grundinställningen bör du ha med dig från början. Vad den består av - får du gärna fundera på och berätta om i din ansökan. Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Tjänsten är ca 70%. Schemat är varierande dag, kväll och vissa helger. Dagtid kommer du i regel jobba dubbelt med annan assistent. På sikt kan det också bli enstaka nätter, ifall intresse finns.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
