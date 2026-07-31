Förvaltningsledare IT
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2026-07-31
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IT/OT
Förvaltningsledare IT
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala lösningar inom samhällsviktig verksamhet?
Nu söker vi tre Förvaltningsledare IT som vill ta ett helhetsansvar för några av våra mest verksamhetskritiska system. Hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och förvalta system som bidrar till att Uppsalas vatten- och avfallsförsörjning fungerar – varje dag.
I rollen arbetar du nära både verksamheten och IT och säkerställer att våra system är stabila, säkra och utvecklas i takt med verksamhetens behov. Du kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar och får en viktig roll i flera kommande digitaliseringsinitiativ och systeminföranden.
Tre tjänster med olika inriktningar
Vi söker tre personer med olika fokusområden.
Två av tjänsterna arbetar huvudsakligen med verksamhetsnära system kopplade till vår kärnverksamhet, exempelvis teknisk information och laboratoriesystem.
Den tredje tjänsten ansvarar främst för våra administrativa stödsystem, såsom HR-, ekonomi-, diarie- och dokumenthanteringssystem.
Vilka system du kommer att ansvara för anpassas utifrån verksamhetens behov och dina erfarenheter och intresseområden.
Gemensamt för samtliga tjänster är att flera nya system ska upphandlas och införas de kommande åren. Du blir därför en viktig del i hela processen – från kravställning och upphandling till implementation och långsiktig förvaltning.
Om rollen
Som Förvaltningsledare IT tillhör du vår IT-sektion med cirka 25 medarbetare. Du blir en del av ett engagerat förvaltningsteam med sex kollegor där ni samarbetar nära, delar erfarenheter och utvecklar vårt gemensamma arbetssätt.
Vi arbetar enligt PM3 och rollen innebär ett helhetsansvar för dina förvaltningsobjekt. Du fungerar som länken mellan verksamheten, IT-specialister och externa leverantörer och ansvarar för att systemen fortsätter skapa nytta över tid.
Rollen är varierad och kombinerar planering, samordning och utveckling med ett operativt ansvar i det dagliga förvaltningsarbetet.
Hos oss får du möjlighet att:
• arbeta i en samhällsviktig verksamhet där dina insatser gör skillnad
• driva digitalisering och utveckling tillsammans med verksamheten
• påverka framtida systemlösningar och arbetssätt
• kombinera teknik, verksamhetsutveckling och projektledning i en bred och utvecklande roll.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som Förvaltningsledare IT ansvarar du för att dina system utvecklas och förvaltas på ett långsiktigt och strukturerat sätt. Du planerar och följer upp aktiviteter, samordnar olika intressenter och driver förbättringsarbete tillsammans med verksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
• leda och utveckla dina förvaltningsobjekt enligt PM3
• samordna arbetet mellan verksamheten, IT och externa leverantörer
• ansvara för systemförvaltning, licenser och avtal
• planera, prioritera och följa upp förvaltningsaktiviteter
• identifiera och driva utvecklings- och digitaliseringsinitiativ
• kravställa och medverka vid upphandling av nya system
• leda eller samordna införanden av nya systemlösningar
• hålla i möten, workshops och förstudier
• ge stöd till verksamheten och bidra vid felsökning när det behövs.
Är det här du?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och driva frågor framåt. Du har ett helhetsperspektiv och tycker om att samarbeta med många olika funktioner. Samtidigt har du ett analytiskt arbetssätt och gillar att hitta lösningar som skapar långsiktig nytta.
För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, relationsskapande och har lätt för att växla mellan strategiska frågor och praktiskt genomförande.
Vi söker dig som har
• relevant högskoleutbildning inom data- eller systemvetenskap, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av systemförvaltning eller förvaltningsledning i en större eller komplex organisation
• erfarenhet av att leda eller samordna användargrupper, referensgrupper eller liknande forum.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• PM3 eller annan etablerad förvaltningsmodell
• arbete inom kommunal verksamhet eller annan större organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss delar du våra värderingar – lyhörda, framsynta och nyfikna – och bidrar till ett öppet samarbete där vi utvecklar verksamheten tillsammans.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstidens slut, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-30.
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Rekryterande chef, Kristina Wass, IT-chef: kristina.wass@uppsalavatten.se
Ansvarig rekryterare, Therese Näs, HR partner: Therese.nas@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV45/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556025-0051)
Box 1444 (visa karta
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751 44 UPPSALA Jobbnummer
10016593