Förvaltningsledare FO-Fastighet
Region Östergötland / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-10-01
Vill du leda och utveckla verksamhetsnära IT-förvaltning inom Regionfastigheter? Drivs du av att vara med och bygga upp en organistation och ett arbetssätt som stödjer verksamhetens behov?
Vårt erbjudande
Förändringar i omvärlden och ny teknik ställer ständigt nya krav på hur vi arbetar och utvecklas.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med spännande och komplexa OT-system (Operational Technology) som är avgörande för verksamhetens drift och säkerhet. OT-systemen är en förutsättning för att vårdverksamheter ska kunna bedriva vård på ett tryggt och effektivt sätt i våra fastigheter. Vi söker nu en engagerad och driven förvaltningsledare som vill vara med och skapa verkligt värde för Regionfastigheter genom att leda den verksamhetsnära förvaltningen och säkerställa att våra IT- och OT-lösningar verkligen stödjer verksamhetens behov.
Regionfastigheter förvaltar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd vilket innebär att aktivt arbeta för en redundant och robust fastighetsdrift och samtidigt utveckla våra fastighetssystem och byggnader vid om- och nybyggnation.
Inom Regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme. Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och stor samverkan. I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil. Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.

Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare ansvarar du för att verksamhetsstödet inom Regionfastigheter utvecklas, förvaltas och skapar värde ur ett verksamhetsnära perspektiv. Du leder arbetet enligt förvaltningsplanen och samordnar resurser både internt och externt för att säkerställa att leveranserna motsvarar verksamhetens krav och förväntningar.
Du är en nyckelperson i samverkan mellan verksamhet och IT och ansvarar för att säkerställa att förvaltningen bedrivs effektivt, kvalitetssäkrat och i enlighet med fastställda mål och budget. En förutsättning för att passa i rollen är att du ska vara tekniskt intresserad, nyfiken och våga utmana.Arbetsuppgifter
• Leda och fördela verksamhetsnära arbete inom objektet
• Bemanna roller på operativ nivå i samråd med resursägare och objektägare
• Samordna resurser för projekt och aktiviteter samt ta fram beslutsunderlag till styrgruppen
• Leda forum och samverka med andra objekt för att säkerställa helhet och beroenden
• Driva utvecklingsarbete och verifiering av IT-nära leveranser
• Omvärldsbevaka inom förvaltningsområdet och ta fram långsiktiga planer (3-5 år)
• Utforma och prioritera årlig förvaltningsplan i samråd med förvaltningsledare IT
• Ansvara för budget, kostnadseffektivitet och ekonomisk uppföljning
• Säkerställa dokumentation, rutiner och hantering av känsliga uppgifter enligt interna regelverk
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en grupp med specialister inom olika discipliner med ansvar för teknisk förvaltning, uppföljning av drift och utveckling av våra lokaler. Uppdraget utförs i tätt samarbete med flertalet medarbetare både inom och utanför enheten i Regionfastigheter eftersom befattningens uppdrag berör både förvaltning, drift och byggproduktion.
Om dig
• Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom IT, förvaltning eller verksamhetsutveckling
• Har erfarenhet av verksamhetsnära ledarskap och förvaltning enligt PM3 eller liknande ramverk
• Har god förståelse för samverkan mellan verksamhet och IT och kan skapa engagemang och delaktighet
• Har erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning inom förvaltningsverksamhet
• Meriterande är erfarenhet och kompetens inom OT-miljöer
• Kunskap om och erfarenhet av standarden IEC 62443 eller motsvarande ses som ett stort plus
• Tidigare erfarenhet från LOU är meriterande
Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi ser att du är en person som tycker om att leda och motivera, som skapar engagemang och delaktighet hos berörda parter. Du har god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa goda relationer och ett förtroende bland olika intressenter. Viktigt för tjänsten är att du tar ansvar och initiativ till att sätta igång aktiviteter och förmåga att driva processen in i mål.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
