Förvaltningsekonom/controller - Tidaholms kommun
Controllerjobb
2025-12-18
Vill du utvecklas i din roll och har ett stort intresse för nyckeltal och uppföljningsarbete? Är du positiv, prestigelös och driven? Då kan du vara den vi söker!
Som förvaltningsekonom/controller inom Tidaholms kommun erbjuds du ett intressant och roligt arbete där du kommer att kunna bidra både ute i verksamheten och inom controllergruppens arbete.
Om tjänsten
Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning söker nu en förvaltningsekonom till controllergruppen - ett team med mycket gott samarbete, där man gärna delar med sig av erfarenheter, har högt i tak och där det händer mycket.
Som förvaltningsekonom kommer du ansvara för ekonomin i en av våra förvaltningar och dess nämnd och en central roll i att stödja den ekonomiska planeringen och uppföljningen av verksamheten inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta nära förvaltningschef, ledningsgrupp och verksamhetschefer samt bidra med analyser, strategier, insikter, styrning och rekommendationer för att bidra till en god ekonomisk hushållning och effektivitet.
Inom enheten finns goda utvecklings- och fortbildningsmöjligheter. Tack vare tjänstens bredd får du således en bred kunskap inom redovisning samt ekonomistyrning.
Kommunens enhet för ekonomi och verksamhetsstyrning är centralt placerad vid kommunledningskontoret i Stadshuset och ansvarar för det övergripande arbetet med redovisning, finansiering, budget, uppföljning och upphandling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Upprätta månads- och tertialrapporter samt årsbokslut för nämnden för att säkerställa god kvalitet i rapportering och i den löpande redovisningen.
• Utveckla, analysera, följa upp och sammanställa ekonomiska förutsättningar, intäkter och kostnader, verksamhetsvolymer, övriga ekonomiska analyser i samverkan med förvaltningen.
• Driva förvaltningens budget- och uppföljningsprocesser inom ramen för kommunens motsvarande centralt styrda processer.
• Vara ett professionellt ekonomistöd till nämnd, förvaltningsledning och verksamhetschefer i budgetplanering, redovisning, uppföljnings- och prognosarbete - både operativt och strategiskt.
• Ta fram ekonomirelaterade underlag som stöd för nämndens beslut.
• Samordna ekonomi- och verksamhetsresurser för att utveckla och effektivisera ekonomistyrning, redovisning, ekonomiprocesser och kvalitet i verksamheten inom en av kommunens större förvaltningar.
• Bidra i andra förekommande uppgifter eller uppdrag inom enheten och controllergruppen.
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker tjänsten har minst en treårig ekonomiutbildning på högskolenivå. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kvalificerat controllerarbete, gärna inom offentlig sektor eller annan komplex organisation med tydliga regelverk och styrmodeller.
Som person är du analytisk, driven och förändringsbenägen. Du är engagerad och har lätt för att arbeta med både operativa och strategiska frågor såväl i grupp som på egen hand samtidigt som du kan ta egna initiativ. Du arbetar strukturerat och lösningsfokuserat och har lätt för att växla mellan operativa arbetsuppgifter och strategiska analyser.
Vidare så har du god kommunikativ- och pedagogisk förmåga samt uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av vårt kunniga controllerteam, men har din huvudsakliga arbetsplats inom Social- och omvårdnadsförvaltningen, nära cheferna och den dagliga verksamheten. Här får du en varierad och stimulerande roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med verksamheten. Du kommer får en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Annchen Kull på 0736 29 40 47 för mer information om rollen och processen. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2026-01-18
