Förvaltningscontroller
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-26
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Om jobbet
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill ha en strategisk nyckelroll på Intraservice, som är en kommunal tjänsteleverantör i ständig utveckling med många kundorienterade tjänsteleveranser och politiska uppdrag!
Som förvaltningscontroller har du en central roll i att stödja förvaltningsledningen i styrning och ledning av verksamheten. Detta genom att samordna arbetet i och utveckla befintliga ledningsprocesser, bidra med verksamhetsanalys och föreslå verksamhetsutveckling utifrån målet om att vara en efterfrågad, effektiv och enad tjänsteleverantör.
Intraservice bedriver just nu utvecklingsarbete med att stärka, förtydliga och utveckla våra lednings- och styrningsprocesser utifrån förändringar i omvärld och målet om en tydligare styrning och effektiv verksamhet. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att integrera planering, uppföljning och analys utifrån politiska mål, uppdrag och kundernas behov av oss som tjänsteleverantör.
Exempel på arbetsuppgifter i denna roll är att planera och samordna arbetet med budgethandling och verksamhetsplan samt att hålla ihop och effektivisera uppföljning av verksamheten. Du kommer att genomföra utredningar samt ta fram verksamhetsanalyser och strategiska beslutsunderlag. Som förvaltningscontroller är du vår kontaktperson mot stadsrevisionen och i valda delar också gentemot stadsledningskontoret.
Du arbetar i och leder team med andra nyckelroller inom förvaltningen. Du deltar i förvaltnings- och stadenövergripande nätverk och du har samarbeten med förvaltningscontrollers på övriga förvaltningar.
Du kommer att leda, stödja, utveckla och granska och behöver därför känna dig bekväm i dessa olika roller.
Du kommer att ingå i och delvis rapportera till förvaltningens direktör, men vara organisatoriskt placerad under avdelningschefen för Styrning- och stöd.
Om dig
Vi söker dig som har en universitetsutbildning inom offentlig förvaltning, ekonomi eller annat likvärdigt område.
För uppdraget krävs längre erfarenhet av arbete med styrning och ledning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete hos eller som tjänsteleverantör.
Som förvaltningscontroller behöver du ha förmåga att analysera komplexa verksamheter, ha strategisk och långsiktig blick. Du behöver ha förståelse för offentlig styrning och politiskt styrda organisationer. Med fördel kan du omvandla data till pedagogiska beslutsunderlag. Du är trygg, kommunikativ och är duktig på förändringsledning och utvecklingsarbete.
För att lyckas väl i uppdraget behöver du vara drivande, analytisk, strukturerad och nyfiken. Du har lätt att förstå hur delar och helhet hänger ihop och har lätt för att uttrycka kärnan i ett budskap på ett tydligt och tryggt sätt så att olika målgrupper får förtroende och förutsättningar att förstå.
Du kommer att ha arbetsuppgifter av skiftande karaktär, från stadenövergripande och strategiska till operativa och rutinartade. Det gör att du ser det som enkelt att prioritera och planera samt ha en förmåga att lösa uppgifter snabbt både på egen hand och tillsammans med andra.
I det här jobbet kommer du att ha många kontaktytor och olika samarbeten så därför behöver du vara en person som är förtroendeingivande och har stor förmåga att etablera goda relationer.
Övrigt
Urval kommer att ske i vecka 33
Intervjuer kommer att ske i vecka 34 och 35.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice hittar du här Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Jobbnummer
9979948