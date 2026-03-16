Förvaltningschef - Utbildningsförvaltningen - Vaggeryds kommun
Nu finns möjlighet att söka tjänsten som ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen! Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår barn- och utbildningsverksamhet i Vaggeryds kommun.
Om arbetsplatsen
Vaggeryds kommun är en plats där framtidstro, utveckling och livskvalitet möts. Med två levande tätorter omgivna av det småländska landskapets skogar och landsbygd erbjuder kommunen en attraktiv miljö för både arbete och vardagsliv. Det strategiska läget mellan Jönköping och Värnamo bidrar till att kommunen växer. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av denna utveckling. Tillsammans skapar vi god service för våra invånare och bygger ett samhälle där engagemang, ansvar och möjligheten att göra verklig skillnad står i centrum.
Barn- och utbildningsnämnden i Vaggeryds kommun är huvudman för den obligatoriska skolan, för de frivilliga skolformerna och för anpassad grundskola. Verksamhetsområdet är brett och betydelsefullt och omfattar 12 förskolor, 11 grundskolor samt Fenix kultur- och kunskapscentrum med gymnasieskola och vuxenutbildning inom flera områden. Vårt gemensamma uppdrag är tydligt: att ge varje barn och elev kunskap, trygghet och framtidstro som ger de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden.
Barn- och utbildningsförvaltningen är placerad i Skillingaryd och arbetar målmedvetet för att utveckla alla skolformer i kommunen. Tillsammans arbetar vi nära varandra för att samordna, utveckla och driva det förvaltningsövergripande arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta i en politisk styrd organisation som leds av barn- och utbildningsnämnden. Du är högsta tjänsteman på förvaltningen och som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till att utveckla hela kommunens verksamhet.
Du leder förvaltningen på en strategisk nivå och arbetar utifrån de politiska målen. Du omsätter det nationella uppdraget till aktiv handling, bevakar omvärlden, de regelverk och nya riktlinjer som är nödvändiga och skapar förutsättningar att bedriva verksamheten. Du ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö och leder samverkansmöten med fackliga företrädare.
Tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp driver du utvecklingen mot att Vaggeryds kommun blir en attraktiv skolkommun som präglas av hög kvalitet och framtidsvisioner!
Som förvaltningschef för Barn- och utbildnings förvaltningen representerar du kommunen i olika nätverk, agerar aktivt som ambassadör med att utveckla och vårda goda relationer som bidrar till goda resultat och marknadsför kommunen. Vi samverkar brett både inom och utanför kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som på ett engagerat och motiverande sätt kan leda, en komplex verksamhet med helhetssyn. Du har en påvisad god förmåga att bygga förtroende, visa tillit och har starkt fokus på att utveckla förvaltningens visioner och mål. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation och även att samverka med fackliga företrädare, näringsliv och samhället.
Du som söker har en akademisk examen, gärna med inriktning mot pedagogik samt har en rektorsutbildning. Du har gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom olika skolformer med mål- och ekonomisk resultatstyrning och har lett via andra chefer. Vidare är du relationsskapande och har erfarenhet avprognosarbete och strategiskt tänkande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Då resor sker i tjänsten är B-körkort ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan senast 5 april. I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen
för mer information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult Annchen Kull, annchen.kull@chefspoolen.se
, tel. 0763 29 40 47Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer, referenstagning, arbetsprover och tester. Inför anställning kommer du att behöva visa upp belastningsregister och anmärkning i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Du som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att behöva lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Fackliga kontakter
Charlotte Sandberg (Sveriges skolledare), tel:0370-67 85 11, charlotte.sandberg@vaggeryd.se
Raymond Pettersson (Sveriges lärare), tel:070-713 28 05, raymond.pettersson@vaggeryd.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.


