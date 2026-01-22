Förvaltare Vimarhem AB
2026-01-22
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Vimarhems affärsidé är att äga, utveckla och förvalta ett tryggt och attraktivt boende i Vimmerby kommun för olika målgrupper och behov. Vimarhem ska i samråd med ägaren Vimmerby kommun arbeta för en god utveckling av kommunens bostadsmarknad.
Vimarhem har 36 anställda och äger samt förvaltar drygt 1 300 lägenheter och ca 85 lokaler. Vimarhem driftar dessutom Vimmerby kommuns fastigheter såsom stadshus, skolor, förskolor och servicehus m.m.Vimarhem står inför en spännande framtid där digitala hjälpmedel kommer bli allt viktigare för våra medarbetare och hyresgäster.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Är du på jakt efter ett jobb som är väldigt mångsidigt och som dessutom leder till meningsfull förändring? Ett jobb där du får ansvara för teknisk utveckling och förvaltning? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Vimarhem AB söker fastighetsförvaltare och vi är nyfikna på dig. Som förvaltare ansvarar du för fastighetsbeståndet ur ett övergripande perspektiv. Du leder, fördelar och utvecklar det dagliga arbetet med drift och underhåll.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
* Huvudansvar för planerat underhåll, reparationer och löpande förvaltning i Vimarhems fastighetsbestånd.
* Arbetsledaransvar för driftorganisationen.
* Handla upp och beställa åtgärder av entreprenörer. Agera projektledare i mindre projekt.
* Upprätta och följa upp drift- och underhållsplaner genom att driva förändrings- och förbättringsarbete.
* Kontakt med hyresgäster.
* Besiktning av lägenheter.
* Ansvar för egenkontroll och myndighetskontroller.
* Personalansvar.
* Stötta beredskapsjouren var 5:e vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning eller likvärdig kompetens inom fastighetsområdet som du förvärvat genom något eller några års erfarenhet inom fastighetsförvaltning.
* Kunskaper och erfarenheter av att arbeta med statusbesiktningar av byggnader och markytor.
* Kunskaper i för befattningen relevanta lagar, förordningar och praxis.
* IT-kompetens och systemvana. Kunskaper i att utföra sina arbetsuppgifter i digital miljö.
* B-körkort.
Meriterande:
* Teknisk kompetens och erfarenhet av fastighetstekniska frågor.
* Meriterande att ha arbetat med underhållsplanering i fastighetssystemet Momentum eller motsvarande program.
* Erfarenhet av att driva projekt och har utbildning och/eller erfarenhet inom entreprenadjuridik och upphandlingar (LOU).
I rollen krävs en god förmåga till samarbete, ansvarstagande och att ha viljan till att utvecklas. Vi söker dig som jobbar strukturerat och har förmåga att se helheten. Du är en serviceinriktad, flexibel, positiv och social person som har förmåga till multitasking och ha fokus på flera saker samtidigt. Kan driva ditt eget arbete såväl som att jobba i team. Du behöver arbeta proaktivt och initiativtagande samt trivas i en stimulerande och utmanande miljö. Du kommer ha ett nära samarbete med hyresgäster, fastighetsskötare, serviceavdelning, projektledare, kundservice och entreprenörer. Samarbete med Vimmerby kommuns fastighetskontors medarbetare förekommer också. I rollen krävs goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Tjänsten tillhör Fastighetsförvaltning och personen rapporterar till fastighetschefen.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
Vimmerby kommun, Vimarhem AB Kontakt
VD
Elisabeth Will elisabeth.will@vimmerby.se 010-356 91 15 Jobbnummer
