Förvaltare idrottsanläggningar
2025-12-17
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Nu söker vi på kultur- och fritidsförvaltningens idrottsgrupp en ny kollega i form av förvaltare för våra idrottsanläggningar. Dina arbetsuppgifter utgår i huvudsak från att du ansvarar för idrottsanläggningar runt om i Linköping där driften sker på entreprenad. Du är den som deltar i hela upphandlingsprocessen och följer upp de tecknade avtalen. I rollen har du även ansvar för den ekonomiska uppföljning som är knuten till respektive anläggning.
Du deltar även i projekt när nya idrottsanläggningar ska projekteras och byggas, där du bland annat arbetar med framtagande av funktions- och lokalprogram för dessa men även underlag inför upphandling. I uppdraget förekommer även uppföljning av garantier i genomförda projekt samt genomförande av mindre underhållsprojekt, från bygglov till slutbesiktning.
Vi står inför en spännande framtid med flera nya idrottsanläggningar på gång, där du kommer ha en betydande roll med inflytande över detta. Vi kan erbjuda dig ett sammanhang där du kan utvecklas i yrkesrollen och finna gott stöd från chef och medarbetare.
Din arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen med dess cirka 260 medarbetare erbjuder en mångfacetterad kultur- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen står inför nya spännande utmaningar såsom byggnation av nya idrottsarenor, satsning på mer offentlig konst och utveckling av kreativa mötesplatser.
Avdelningen idrott och friluftsliv består av tre enheter som arbetar med idrotts- och friluftsutveckling, anläggningsdrift och föreningsstöd. Avdelningens arbete utgår från Stångebrohallen, i centrala Linköping. Vi är idag tio personer som arbetar med idrotts- och friluftsfrågor på avdelningskontoret och ytterligare 25 personer som arbetar med drift av idrotts- och friluftsanläggningar.
Linköpings kommun har under senare år uppmärksammats för sitt arbete med det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet, vilket lett till utmärkelser som Sveriges mest jämställda idrottskommun och Sveriges bästa breddidrottskommun.
Vill du vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen och bidra till att fler kan vara aktiva genom hela livet? Då är det förmodligen dig vi söker.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, om minst 180 hp, inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har även erfarenhet från fastighetsförvaltning, projektledning och utvecklingsarbete samt kunskap och erfarenhet av att beställa uppdrag från entreprenörer.
Har du erfarenhet av arbete i kommunal förvaltning, fastighetsbolag eller erfarenhet från projekt som inkluderat upphandling och samordning av underentreprenörer ser vi det som meriterande för uppdraget. Även erfarenhet från bygg-, anläggning- och entreprenadverksamhet är meriterande.
Du kan uttrycka dig tydligt i skrivna underlag och känner dig trygg vid muntliga presentationer, varför god svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Du som söker gillar att arbeta självständigt och har en god förmåga att planera och driva dina projekt och arbetsuppgifter framåt. Du uppskattar även att arbeta tillsammans med andra, både internt i närmaste arbetsgruppen likväl som med externa samarbetspartners. Vi söker dig som är en god kommunikatör och som är duktig på att uttrycka dig tydligt samt har förmågan att säkerställa att budskap når fram till berörda parter. Du är även noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna process kan vi komma att använda oss av logik-och personlighetstest.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16378
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
