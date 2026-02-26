Förundersökningsledare till PKC Nord
2026-02-26
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom initiala utredningsåtgärder i det brottsbekämpande arbetet. Vi strävar efter hög service och god samverkan med övriga enheter i Region Nord.
Polisens kontaktcenter i region Nord har som uppdrag att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta upp anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.
Beskrivning av arbetsplatsen
Enheten består av cirka 60 operatörer, tre utredare, sex operativa ledare och nio förundersökningsledare, samt sex gruppchefer och en sektionschef. Nu söker vi en förundersökningsledare till PKC. Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som Förundersökningsledare på PKC är det brottsutredande uppdraget i fokus och det innebär i form av arbetsuppgifter bland annat att:
• ansvara för, initiera åtgärder och ta beslut i de ärenden som inkommer till PKC, Region Nord
• arbetsleda operatörer och utredare på hela sektionen i samband med handläggning av ärenden
• administrativt fördela ärenden till den organisatoriska enhet som enligt brottskatalogen har ansvaret för den fortsatta handläggningen av ärendet
• skapa dialog och delaktighet tillsammans med mottagande utredningsjourer, utredningsavdelningar, Regionsledningscentralen (RLC) samt övriga medarbetare i Regionen
• kvalitetssäkra avrapporteringen samt stödja avrapporterande operatörer och ta de nödvändiga initiala besluten gällande förstahandsåtgärder i brottsutredningar
I förekommande fall tillämpa reglerna om förundersökningsbegränsning och åtalsprövning i tidigt skede.
På PKC Region Nord arbetar vi årets alla dagar 06:30- 23:00Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Goda kunskaper i svenska
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell erfarenhet och kunskap om brottsutredningsarbete, brottsutredningsprocessen och bevisvärdering
• Aktuell erfarenhet av förundersökningsledning i brottsutredningar
• Aktuell erfarenhet av arbetsledning
• Genomgått polisens nationella förundersökningsledarutbildning (som minst grundutbildning)
• Aktuell arbetslivserfarenhet som innefattar kundkontakter och administration som arbetsgivaren bedömer som relevant, där du primärt använder telefon och dator som arbetsredskap
• Aktuell erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i form av att planera, genomföra och utvärdera utbildnings- och/ eller samverkansprojekt som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Personliga egenskaper
Funktionen som förundersökningsledare är komplex och ställer höga krav på din förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp. För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att ta initiativ och driva dina arbetsuppgifter framåt på ett strukturerat och effektivt vis samt en fallenhet att göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Vidare har du lätt för att fatta rationella beslut även under tidspress och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du har en förmåga att analysera information och kan dra relevanta slutsatser utifrån ett helhetsperspektiv.
I din roll kommer du ha ett nära samarbete med såväl våra egna utredare som externa aktörer varför du behöver ha en god samarbetsförmåga. Du har också en förmåga att uppmuntra och inspirera andra och du har en förståelse för vad som motiverar individer. Du är också öppen och nyfiken och tar gärna in andras perspektiv för att ta dig an olika utmaningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Luleå eller Boden
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
