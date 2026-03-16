Fortinet-specialist
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Fortinet-specialist för ett uppdrag med fokus på underhåll, uppgradering och konfiguration i en nätverksmiljö baserad på Fortinet. Du får en viktig roll i att säkerställa stabil drift och stödja hårdvarubyten med rätt teknisk kompetens.
ArbetsuppgifterAnsvara för firmwareuppgraderingar i Fortinet-miljön
Stödja vid utbyte och uppgradering av nätverkshårdvara
Genomföra konfiguration av FortiGate-enheter
Bidra med stöd vid konfiguration av switchar och accesspunkter
Säkerställa att lösningarna fungerar stabilt efter uppgraderingar och förändringar
KravHögsta certifieringsnivå för FortiGate
Certifieringar för hantering av switchar och accesspunkter
Mycket god kompetens inom firmwareuppgraderingar och konfiguration i Fortinet-miljö
MeriterandeFlera års erfarenhet av FortiGate 100 i HA
Flera års erfarenhet av FortiSwitch
Flera års erfarenhet av FortiAPSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394762-1895511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
