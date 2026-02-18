Försvarshögskolan söker administratör
2026-02-18
Vill du vara navet i en dynamisk och samhällsviktig verksamhet och samtidigt vara en central resurs i arbetet med institutionens centrumbildningar, forskarutbildning och det civila mastersprogrammet i krig och försvar? Ser du dig själv som en administratör som kan hantera flera uppgifter parallellt och leverera arbete av hög kvalitet inom givna tidsramar? Är du dessutom serviceinriktad, initiativtagande och engagerad i att bidra till verksamhetens utveckling? Då kan du vara den administratör som institutionen för krigsvetenskap söker.
Institutionen för krigsvetenskap söker nu en administratör som ska stötta institutionens centrumbildningar, forskarutbildning och det civila mastersprogrammet. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som administratör vid institutionen för krigsvetenskap arbetar du fortlöpande med administrativt stöd till institutionens centrumbildningar, forskarutbildning samt civila mastersprogrammet. I din roll som administratör bistår du förutom planeringsstöd och underlag till styrgruppsmöten med anteckningar och mötesprotokoll och du sammanställer även underlag för rapportering till organisatoriskt ansvariga.
Du är ansvarig för att skapa och upprätthålla nätverk med relevanta aktörer och för informations-spridning både internt och externt. Du administrerar sidor på sociala medier och uppdaterar information på hemsidan vid behov och löpande. Likaså ger du administrativt stöd vid arrangerande av evenemang och kurser, inköp, offerter, avtal för uppdragsutbildning samt med resebokningar. I viss mån kan ekonomisk hantering såsom fakturahantering förekomma vid centrumbildningarna.
Utöver detta fungerar du också som ett administrativt stöd till forskarutbildningen och civila mastersprogrammet med exempelvis lärplattformar och anmälningar till kurser (nationellt och internationellt).
Arbetet är serviceinriktat med många kontaktytor både internt och externt. Arbetet är varierande och innebär att du är delaktig i flera delar av verksamheten. Då detta är en tjänst som är under uppbyggnad är du även delaktig i att utveckla dina arbetsuppgifter. Som administratör ingår du i institutionens lokala verksamhetsstöd som idag består av fem medarbetare. Kvalifikationer
För arbetsuppgifterna krävs
• akademisk examen, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• minst ett års erfarenhet av administrativt arbete,
• mycket goda kunskaper i Microsoft 365,
• mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är serviceinriktad, självständig, initiativtagande och flexibel. Du är också kvalitetsmedveten och noggrann samt kan strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga samt har lätt att skapa och bibehålla goda relationer.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Meriterande
• Erfarenhet inom högskolesektor
• Erfarenhet av Ladok och Canvas
• Erfarenhet av offerthantering, avtal samt ekonomihantering
• Uppdragsutbildning
• CMS-verktyg (sitevision)
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad. Tillträde
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 30/2026. Din ansökan ska vara tillhanda senast den 16 mars 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/ CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
• Staffan Granberg, föreståndare Centrum för krigsspel, granberg@fhs.se
• Jenny Hedström, studierektor avancerad nivå, hedstrom@fhs.se
• Katrin Wennerström, handläggare, wennerstrom@fhs.se
Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2026.
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.
