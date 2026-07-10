Förste intendent Mineralogi
Naturhistoriska Riksmuseet / Geologjobb / Stockholm Visa alla geologjobb i Stockholm
2026-07-10
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
Enheten för geovetenskap har ett team av forskare, som bedriver externt finansierade projekt och verksamhet inom nationella och internationella forskningsprogram, leder och understödjer infrastrukturer samt handleder forskare på doktors- och postdoktorsnivå. Enheten är värd för forskningsinfrastrukturen NordSIMS-Vegacenter: en svensk nationell anläggning för mikroanalys och mikroavbildning inom geo- och miljövetenskap, som omfattar en rad toppmoderna analysfaciliteter, däribland SIMS, TIMS, (LA-)HR-ICP-MS, Ramanspektrometer och SEM. Enheten har även utrustning för experimentell mineralogi och mineralanalys, inklusive ugnslaboratorium, röntgendiffraktometer, Mössbauerspektrometer samt FTIR-spektrometer.
De pågående forskningsprojekten är fokuserade på jordskorpans utveckling, planetologi och lågtemperaturgeokemi. Enheten bedriver även forskning inom mineralogi, främst med fokus på mineralsystematik och mineralkemi, samt förvaltar en av Europas största mineralsamlingar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som förste intendent förväntas du bedriva högkvalitativ forskning inom mineralvetenskap, både självständigt och i samarbete med andra forskare, med användning av enhetens analysresurser. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och leda ett konkurrenskraftigt forskningsprogram, ansöka om och erhålla extern forskningsfinansiering samt rekrytera och handleda masterstudenter, doktorander och postdoktorer. Du ska även kunna vara värd för gästforskare.
I tjänsten ingår också att ansvara för drift, underhåll och utveckling av NRM:s mineralogiska laboratorier samt att främja deras användning inom forskning och analys. Vidare ingår att medverka i museets utåtriktade verksamhet. Övriga arbetsuppgifter inom enheten och museet kan förekomma.Kvalifikationer
Den sökande ska ha doktorsexamen i mineralogi, kristallografi eller ett närliggande ämnesområde. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska samt postdoktoral forskningserfarenhet eller motsvarande är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet genom publikationer av hög internationell kvalitet inom mineralvetenskap samt dokumenterad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering som huvudsökande krävs.
Erfarenhet av följande områden är meriterande: handledarskap (som huvudhandledare) för masterstudenter eller doktorander, forskning baserad på mineralsamlingar, utnyttjande av strålrörsanläggningar med synkrotron- och/eller neutronkällor, kunskaper om spektroskopiska metoder och diffraktionstekniker, tidigare ansvar för ett mineralogiskt laboratorium samt deltagande i aktiviteter för forskningskommunikation och publik verksamhet.
Följande personliga egenskaper är viktiga: att vara prestations- och utvecklingsorienterad, självgående samt at ha mycket god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Ansökan (på engelska) ska innehålla:
• Personligt brev
• Curriculum vitae (CV)
• Publikationslista
• PDF-kopior av de 5 mest relevanta forskningspublikationerna
• Sammanfattning av aktuell forskning samt forskningsplan (högst 2 sidor)
• Kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner (referenser kommer endast att kontaktas om du är en av slutkandidaterna, och du kommer att informeras i förväg)
• Eventuella övriga meriter eller uppgifter som den sökande bedömer vara relevanta.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Naturhistoriska riksmuseet erbjuder möjligheten att befordra 1e intendenter till professorsnivå, efter separat ansökan.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "451-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Mattias Forshage, ST mattias.forshage@nrm.se +46851954049 Jobbnummer
10000010