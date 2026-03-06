Förskollärare, vikariat, 100%, 4 månader.
Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2026-03-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Brunnsparkens förskolor består av Brunnsalléns- och Musikantens förskolor som ligger i kanten av Ramlösa Brunnspark som är en fantastisk utemiljö med fullt av möjligheter. Vi ser oss som en enhet och driver förskolans utveckling och inspireras tillsammans.
Hos oss bjuds dagligen på glädje och skratt! Vi lägger stor vikt vid miljöerna för att ge barnen inflytande och rika möjligheter till olika val under sin dag på förskolan. Vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Barnen framför sina åsikter och argumenterar för sina idéer. Att skapa gemenskap, en vi-känsla där alla blir sedda och lyssnade på är en viktig grund i vårt arbete. Vi vuxna är positiva förebilder oavsett om du är förskollärare, en av våra kockar i köket eller rektor.
Brunnsparkens förskolor ligger i ett naturskönt område alldeles i närheten av Ramlösa brunnspark med tillgång till dess sköna natur och kulturarv. Här kan vi följa hur årstiderna växlar; blommorna som slår ut, bladen som skiftar färg och Lussebäcken som fryser till.
Verksamheten har en hälsoprofil och vi arbetar med ett tema för läsåret som skapar likvärdighet samt är en utgångspunkt för arbete/lärande kopplat till olika ämnen.
Tillsammans skapar vi en bra miljö att växa i både för barnen och medarbetare. Välkommen!https://brunnsallensforskola.helsingborg.se/ Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du delaktig och driver arbetet med fokus på lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten och utvecklingen framåt.
Här skapar vi förutsättningar för det enskilda barnets lärande och utveckling. Som pedagog utmanar och inspirerar du barnen i det dagliga mötet och tillsammans skapar ni kreativa, lärande och inkluderande lärmiljöer. Vi har pedagogisk reflektionstid varje vecka på avdelningarna och håller det kollegiala lärandet högt.
Vi vill kontinuerligt utveckla vårt arbetssätt och pedagogik och ser en kollega som tar vara på barnets nyfikenhet och deras eget driv att lära sig nya saker.
Välkommen till en arbetsplats i utveckling och ett kreativt och utmanande arbete!
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Brunnsparkens förskolor söker nu en förskollärare som kan komplettera våra nuvarande medarbetare. Tjänsten är ett vikariat.
Vi söker dig som är nyfiken, medforskande och brinner för ditt jobb!
Du ser dokumentation och målinriktat arbete som en självklarhet i det systematiska kvalitetsarbetet. Eftersom modern teknik är ett självklart inslag i vår verksamhet är det viktigt att du hanterar de olika digitala lärverktygen.
Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer. För att trivas hos oss tror vi också att du är positiv och lösningsfokuserad.
Vi tillämpar löpande urval och ber dig därför att ansöka snarast. Välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Anställningsform: vikariat
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-04-07
Varaktighet: 2026-08-07
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-114249". Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se
Helsingborg (visa karta
)
252 63 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Linda Christensen linda.christensen@helsingborg.se Jobbnummer
9783070