Förskollärare Vargens förskola, visstid
Sundbybergs kommun / Förskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla förskollärarjobb i Sundbyberg
2026-07-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du är en yrkesskicklig förskollärare som precis som vi är närvarande i nuet och fokuserar på framtiden.
Här på Förskolan Vargen arbetar vi med baser och arbetslag om minst sex personer. Verksamheten utgår från Reggio Emilia filosofin som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.
Vi organiserar oss i projektarbete, där barnens inflytande över innehål, material och upplägg är grunden. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för oss där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Tillsammans driver vi lärandeprocesser framåt och genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnets lärande.
Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de prioriterade områdena i Sundbybergs stad. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och andra verktyg för att säkerställa kvalitet på förskolan. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina arbetskamrater driva och utveckla arbetet.
Dina arbetsuppgifter innebär att du är projektansvarig för en grupp barn och tillsammans med de andra förskollärarna på basen har du det yttersta ansvaret för våra lärandemiljöer, språkutvecklingen och organisationen på din bas.
Vi vill att du är nyfiken och kreativ, vill inspirera och utmana barnen i deras lärande, är van vid projektarbete och är utbildad förskollärare med erfarenhet av arbete med Reggio Emilia filosofin.
Som förskollärare vet du att barn kan och du förstår innebörden i begreppet "det kompetenta barnet". Den barnsyn och syn på miljöns betydelse och lärande som det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet är baserat på, är det som skapar en gemensam grund för oss pedagoger. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en visstidsanställning på heltid fram till december med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 31 juli. Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 40 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Rektor
Helén Lundin helen.lundin@sundbyberg.se +4687068399 Jobbnummer
9997382