Förskollärare till Förskolan LÄR, Nacka
Lär i Värmdö AB / Förskollärarjobb / Nacka Visa alla förskollärarjobb i Nacka
2026-06-22
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Vi söker en engagerad förskollärare till Förskolan LÄR i Nacka.
Är du en legitimerad förskollärare som brinner för barns utveckling, lärande och välbefinnande? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som har god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag och som är engagerad, flexibel, kreativ och initiativrik. Du har lätt för att samarbeta, är nyfiken på ny kunskap och forskning samt vill utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Som förskollärare på Förskolan LÄR har du det pedagogiska ansvaret utifrån läroplanens uppdrag. Du planerar, följer upp och utvecklar verksamheten tillsammans med arbetslaget genom systematiskt kvalitetsarbete där dokumentation och reflektion är viktiga verktyg. Du bygger också förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Hos oss får du möjlighet att vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik miljö där både barn och vuxna får växa. Annonsen gäller endast behörig förskollärare. Vi går igenom ansökningarna fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all extern hjälp med rekrytering och annonsering i samband med denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: camilla.idzikowski@skolanlar.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LÄR I VÄRMDÖ AB
(org.nr 556593-4279)
Gustavsviksvägen 10 (visa karta
)
132 36 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Förskolan Lär Jobbnummer
9972961