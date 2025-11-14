Förskollärare till förskolan Björkvik
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Förskolan Björkvik ligger i samhället med samma namn, cirka 3 mil utanför centrala Katrineholm. Förskolan består av tre avdelningar och har Björkviks skola som närmsta granne vilket bäddar för ett gott samarbete och naturliga övergångar. Innevarande läsår lägger vi stort fokus på barnhälsoarbete, ökad rörelseglädje, vikten av hälsofrågor samt barns matematiska- och språkliga utveckling. Det pågår en utbildningsinsats som utgår från Reggio Emilias filosofi där föreläsningar samt kollegialt lärande i nätverk ingår.
Tycker du att det låter som ett spännande uppdrag och en arbetsplats för dig? Just nu söker vi två visstidsanställda förskollärare som kan komplettera vårt arbetslag under vårterminen 2026. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som förskollärare på förskolan Björkvik har du stort inflytande över verksamheten och leder ditt arbetslag i det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att tillsammans med ditt arbetslag planera, genomföra, följa upp och analysera spännande och lärorik undervisning. Du ansvarar för att synliggöra barnens lärande och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du kommer att arbeta nära barn, kollegor och vårdnadshavare och kommer därför ha stort fokus på att skapa goda relationer redan från start. Tillsammans med övriga kollegor på Björkvik verkar du för en god arbetsmiljö och ett helhetsperspektiv med hela förskolans bästa i fokus.
Som förskollärare erbjuder vi dig:
* Kollegialt lärande i pedagogiska nätverk under ledning av områdets pedagogista/försteförskollärare. På nätverken möts pedagoger från tre olika förskolor i reflektion utifrån ett förbestämt ämne
* Egen planerings- och reflektionstid samt reflektionstid med arbetslaget varje vecka
* Handledning på reflektionstid av pedagogista/försteförskollärare
* Deltagande i förskolans utvecklingsgrupp var fjärde vecka där förskolans samtliga förskollärare träffas för att diskutera, reflektera och inspirera varandra under ledning av pedagogista/försteförskollärare
* Mentorsår med handelning av pedagogista/försteföskollärare för nyexaminerade förskollärare
* Stöd och handledning av pedagogista/försteförskollärare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
* Arbetskläder för utomhusbruk
* Personlig iPad
* Friskvårdsbidrag
* Kvällsmöten ingår i arbetstidenKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är antingen nyexaminerad eller har några års erfarenhet. Då arbetet innebär kommunikation och dokumentation krävs att du kan hantera det svenska språket väl i både tal och skrift.
Du tar initiativ till nya förslag och arbetssätt, sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat.
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lyhörd för andras perspektiv samt identifierar och utvecklar relationer.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningsperiodens slut. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
