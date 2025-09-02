Förskollärare till Åkerbo förskolor
2025-09-02
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Tjänstens nuvarande placering är på förskolan Sandstensvägen i Gistad. Sandstensvägen är en förskola med två avdelningar och ligger cirka 18 km utanför Linköping. Förskolan har närhet till skogen och naturen, vilket nyttjas regelbundet i verksamheten. Vi arbetar i åldersindelade grupper.
Din arbetsplats
Förskoleområde Åkerbo 2 består av fem förskolor som leds av en rektor och två biträdande rektorer. Vi är ett geografiskt spritt område med förskolor i Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind och Linghem. Förskolorna är olika stora, mellan 23 och 75 barn på de olika förskolorna. Vi samplanerar tillsammans och områdets biträdande rektorer är ute i verksamheten en gång i veckan i syfte att stötta där det behövs.
Vår utbildning och undervisning tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan och är konkretiserad i vår utvecklingsplan. I området arbetar vi utifrån våra värdeord:
• Trygghet, barn som vågar ta för sig, utforskar och skapar nya relationer.
• Delaktighet skapas genom pedagoger som är lyhörda för barnens behov och intressen.
• Trygghet och delaktighet i utbildningen väcker lust till lärande.
Området arbetar utifrån ett resultatmål. I år är resultatmålet att varje barns förståelse för skriftspråket ökar. Utifrån målet ska varje barn få möjlighet att möta skriftspråksrika miljöer med medvetna vuxna och delta i fler aktiviteter som innehåller läsande och skrivande. Alla barn på våra förskolor ska få vistas i en förskolemiljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi har bland annat stora gårdar som lockar till både lek och lärande.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du som söker kunna arbeta under verksamhetens öppettider samt ta dig till och från arbetet på ett smidigt sätt, då möjligheterna för att ta sig till området med kollektivtrafik är begränsade.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15782
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.

Ersättning

Enligt avtal
Biträdande rektor
Malin Norbeck malin.norbeck@utb.linkoping.se 013-205759 Jobbnummer
