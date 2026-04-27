Förskollärare Bodens Kommun
2026-04-27
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Vi söker nu förskollärare till följande förskolor;
• Kristallkulans förskola
• Rörvikens-/Strandens förskola
Har du önskemål om att i första hand få arbeta på någon av de nämnda förskolorna ovan, så skriv det då i din ansökan.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare hos oss!
Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år på förskolan samt vid lov på sommarförskolan. Förskolorna har hög kompetens och du kommer ha kollegor som strävar efter att utveckla verksamheten tillsammans med dig, både med enskild- och gemensam planeringstid. Du ska vara beredd att arbeta de tider förskolan har öppet, 06:00-18:30 samt vid kompetensutveckling på kvällstid. Du kommer arbeta efter förskolans Läroplan och arbeta för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du ska kunna se varje barnutifrån hens individuella behov och anpassa arbetet med barnen efter det. Samverkan och samarbete med kollegor, rektor, biträdande rektor och förskolesamordnare är stor del av arbetet. Digitala verktyg används i den dagliga dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att förskolan systematiskt dokumenterar projekt och utvecklingssamtal i digitala system så finns det en organisation för kollegial samverkan. Förskolan utvecklar barnens språk, skapar undervisning i vardagsnära situationer och bemöter varandra på ett respektfullt och fint sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du ska vara positiv, flexibel, samarbetsvillig och lösningsinriktad och trygg i din yrkesroll. Viktigt är att du följer gemensamma beslut ser helheten och arbetar för barnens och din arbetsplats bästa i förhållande till de förutsättningar verksamheten erbjuder.
Du kommer att använda dig av digitala verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet, varvid kunskap i digitala verktyg är ett krav. Erfarenhet av verktygen TRAS, MIO och Lågaffektivt bemötande är en fördel. Ditt bemötande mot barn, vårdnadshavare, kollegor och rektor förväntas vara av hög kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Maria Johansson maria.i.johansson@boden.se 0921-62411 Jobbnummer
9878608