Forskningssekreterare
2025-12-11
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli
Om jobbet
I rollen som forskningssekreterare är du en del av Enheten för utbildnings- och ledningsstöd vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).
Som forskningssekreterare kommer du att utgöra ett kvalificerat administrativt stöd för dekanen och den övriga fakultetsledningen i frågor som framför allt rör forskning, forskningsinfrastruktur och forskningsfinansiering. Du förväntas sätta dig in i forskningen vid fakulteten, särskild dess utmaningar och framtida utvecklingspotential, och vara beredd att fånga upp förändringar nationellt och internationellt gällande förutsättningarna för forskning.
Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis planering, analys och utvärdering av fakultetens verksamhet, samt beredning och expediering av olika beslutsärenden. Uppdrag från universitetsledningen kan också förekomma, framför allt i internationaliseringsfrågor, samt vid förfrågningar från externa aktörer. I anställningen kommer också annat administrativt arbete att inkluderas.
Arbetet sker i nära samarbete med fakultetsledningen och kansliets övriga personal liksom med andra enheter inom SLU. Du samarbetar nära de andra forskningssekreterarna på övriga tre fakulteter, samt nära Grants Office.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och ställer stora krav på flexibilitet, omdöme, analytisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt och proaktivt.
Din bakgrund
Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett för fakulteten relevant ämnesområde. Ett genuint intresse för forskning och kunskaper om forskningens förutsättningar är en förutsättning för att du ska kunna hantera uppdraget.
Du ska ha erfarenhet som forskare vid ett lärosäte eller en liknande organisation, samt gedigen erfarenhet av administrativt arbete i ett lärosätes kärnverksamhet eller inom dess verksamhetsstöd. Vidare ska du ha kunskap om forskningsfinansiering både nationellt och internationellt, inklusive EU Horizon Europe.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Vidare är du självgående, analytisk, lösningsorienterad och har stor initiativkraft och självständighet.
Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet liksom på lyhördhet gentemot den akademiska ledningen. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Publiceringsdatum2025-12-11
Enheten för utbildnings- och ledningsstöd är en del av fakultetskansliet som stödjer Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap och dess institutioner. Enheten har idag 19 anställda, fakultetskansliet totalt ett femtiotal.
Arbetsplatsen på campus Alnarp ligger nära både Malmö, Lund och Lomma. Campus Alnarp är den del av Alnarpsparkens natursköna, välvårdade miljö med anrika byggnader och gröna omgivningar. Forskning och utbildning på SLU Alnarp är inriktad mot landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här hos oss får du arbeta med trevliga och kunniga kollegor samtidigt som du bidrar till att SLU har en nyckelroll i utveckling för hållbart liv, grundat i vetenskap och utbildning.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-11.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Utbildningsledare / Enhetschef
Cecilia Hultman fornamn.efternamn@slu.se +46 (0)40415003, +46 (0)730595466 Jobbnummer
9639859